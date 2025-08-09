Чтобы визит состоялся, Министерству финансов США, по всей видимости, придётся снять санкции с российского лидера.

Ожидалось, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет на нейтральной территории, возможно, в Саудовской Аравии или ОАЭ. Однако российский лидер согласился отправиться на территорию Трампа, в Аляску. И, как пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, эта встреча станет для российского лидера "огромной победой", даже если Трамп считает, что это демонстрирует его силу.

США не являются членом Международного уголовного суда, поэтому арест Путину не грозит. Но чтобы визит состоялся, Министерству финансов США, по всей видимости, придётся снять санкции с кремлёвского лидера, как это было сделано, когда его инвестиционный представитель Кирилл Дмитриев прилетел в Вашингтон в апреле. И это указывает на одну из причин, по которой Путин согласился на саммит на Аляске, отмечается в статье.

"Вместо того, чтобы вводить санкции против России, как Трамп угрожал в последние дни, США снимут их. Даже если это временно, это будет крайне символично и станет огромной победой для Москвы. Американский лидер может думать, что у него всё под контролем – миротворческий президент, приказывающий воинствующему агрессору отправиться на его территорию, – но визуальная составляющая более чем устраивает и Путина. Это станет решительным прекращением его международной изоляции", - пишет Беннетт.

Кроме того, по результатам встречи Путин получит желаемое — возможность поделить соседние территории без участия Киева.

"И это ещё одна причина, по которой Путин согласился бы на саммит, независимо от места его проведения. Потому что это реальная возможность достижения его целей".

Для России речь идёт не только о территориях. Она также хочет постоянного нейтралитета Украины и ограничения её вооружённых сил — часть геополитической стратегии по предотвращению расширения НАТО. В последние месяцы, несмотря на растущее давление США, Москва не демонстрировала намерения прекращать войну до тех пор, пока эти требования не будут выполнены. И, возможно, Владимир Путин считает, что саммит с Дональдом Трампом — наилучший шанс для их достижения.

Встреча Трампа и Путина

Ранее Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Это впоследствии подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков.

The Wall Street Journal пишет, что предложение Путина Трампу предусматривает "значительные территориальные уступки" со стороны Украины. В частности, Россия требует передать ей всю территорию Донецкой и Луганской областей.

