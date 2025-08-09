Встреча должна состояться 15 августа.

Губернатор Аляски Майк Данливи сделал заявление по поводу предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на территории его штата. В своем сообщении на X он назвал встречу "исторической" и подчеркнул, что Аляска готова ее принять.

"Приветствую предстоящую встречу президента Дональда Дж. Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска. Аляска — важнейшее стратегически важное место в мире, расположенное на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили отделяют Россию от Аляски, и ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике", - написал он.

Данливи добавил, что на протяжении веков Аляска была "мостом между странами" и остается "воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности" в одном из важнейших регионов планеты.

Видео дня

"Уместно, что здесь проходят дискуссии мирового значения… Весь мир будет наблюдать за этим, и Аляска готова принять эту историческую встречу", - подчеркнул он.

Встреча Трампа и Путина

Ранее Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска. Это впоследствии подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков.

При этом Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CBS News, что планы на саммит в следующую пятницу остаются неопределенными, и президент Украины Владимир Зеленский все еще может принять в нем участие.

При этом Трамп заявил, что в мирном соглашении по Украине следует ожидать обмена территориями.

"На самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно... Но мы собираемся переключиться, достичь некоторых изменений. Произойдет обмен территориями на обоюдное благо", - отметил Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: