Предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, объявленная для "обсуждения Украины", вызвала волну возмущения в Европе. Для Брюсселя это - унижение, для премьера Венгрии Виктора Орбана - политический триумф, пишет The Telegraph.
Европейские дипломаты уже называют саммит "ударом по ЕС", ведь переговоры между США и Россией пройдут в стране, которая неоднократно блокировала совместные решения блока по Украине и поддерживает тесные связи с Кремлем.
Орбан - "кот, которому достали сливки"
Премьер Венгрии, известный своей пророссийской позицией, уже много лет конфликтует с Киевом и выступает против санкций ЕС, введенных после вторжения России. Он также заявлял, что заблокирует вступление Украины в Евросоюз, и обвинял Киев в "притеснениях венгерского меньшинства".
Теперь Будапешт стал символом политического реванша Орбана. Как отмечает издание, "для премьера это огромное достижение, а для Европы - унижение".
Орбан - единственный лидер ЕС, который открыто поддержал Трампа еще во время его первого президентского срока. Он оставался верным и во время поражения Трампа в 2020 году, а сейчас снова стал одним из главных союзников движения MAGA в Европе.
Американский президент не скрывает симпатии: во время выступления на саммите в Египте Трамп назвал Орбана "фантастическим лидером", несмотря на критику со стороны других европейских политиков.
По возвращении в Белый дом Трамп даже позаимствовал некоторые политические инициативы из венгерского опыта, включая консервативное законодательство по гендеру.
Саммит, раздражающий Брюссель
Для Европы проведение саммита США-Россия в стране, которая не признает ордер Международного уголовного суда на арест Путина, выглядит как вызов. Венгрия вышла из МУС в этом году, что делает ее безопасным местом для визита российского диктатора, обвиняемого в военных преступлениях.
ЕС, который и без того был отодвинут на второй план в попытках мирного урегулирования войны, воспринимает этот шаг как демонстративное игнорирование его роли.
Аналитики отмечают, что выбор Будапешта - это не только жест благодарности Трампа своему союзнику, но и попытка показать: мировой порядок можно строить без участия Брюсселя.
Саммит в Будапеште - это не просто дипломатический маневр, а символическая награда Орбану и одновременно удар по ЕС, который годами пытался его изолировать, пишет The Telegraph.
Саммит Путина и Трампа в Будапеште
Вчера Трамп объявил, что договорился с Путиным встретиться в Будапеште. Саммит может состояться в течение следующих двух недель.
Зато президент Украины Владимир Зеленский и его команда были удивлены заявлением Трампа о договоренности с Путиным провести новую встречу в Венгрии, сообщает Axios.
Этот шаг вызвал беспокойство как в Киеве, так и среди союзников США в Европе, пишет Bloomberg. Эксперт Центра новой американской безопасности Селеста Валландер предупреждает, что если встреча завершится без конкретных результатов, Путин получит возможность "послать миру сигнал, что именно он контролирует ситуацию".