Телефонный разговор Трампа с Путиным перечеркнул ожидания Киева на американские ракеты и омрачил визит Зеленского в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с правителем России Владимиром Путиным в Будапеште для переговоров по прекращению войны в Украине. Договоренности были достигнуты во время телефонного разговора между лидерами - буквально накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Этим решением американский лидер отложил решение о передаче Украине ракет Tomahawk, пишет The Wall Street Journal.

Трамп назвал беседу с Путиным "очень продуктивной" и сообщил, что сначала состоится встреча высокопоставленных чиновников во главе с госсекретарем США Марко Рубио, после чего планируется личная встреча президентов в столице Венгрии.

Этот шаг фактически поставил на паузу решение Вашингтона о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Еще несколько дней назад Трамп сигнализировал, что может одобрить эту поставку, но теперь дал понять, что "США не могут истощать свои запасы".

"Tomahawk - это мощное и точное оружие, но оно нужно и нам", - сказал Трамп, добавив, что во время разговора спросил Путина: "Вы не возражаете, если я дам пару тысяч "Tomahawk" вашему противнику?"

По словам советника Путина Юрия Ушакова, российский лидер предупредил, что любые поставки ракет Киеву "нанесут серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном".

Президент Зеленский, прибыв в Вашингтон, заявил, что проводит встречи с американскими оборонными компаниями по поводу "мощного оружия, которое может укрепить защиту Украины". Он также намекнул, что разговоры о Tomahawk уже повлияли на Кремль:

"Москва спешит возобновить диалог, как только слышит слово "Tomahawk"", - написал Зеленский.

Ожидается, что Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме, чтобы обсудить поставки дальнобойного оружия и ограничения США на его использование. Между тем Трамп подтвердил, что его личная встреча с Путиным может состояться уже в течение двух недель.

"Я делаю это, чтобы спасти души. Это не для нас - между нами океан. Я делаю это, чтобы помочь Европе. Я думаю, мы добьемся успеха", - заявил Трамп.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что его страна готовится принять предстоящий "мирный саммит США-Россия".

Саммит Путина и Трампа - контекст

Как сообщал УНИАН, накануне объявления о подготовке к саммиту Трамп-Путин президент Украины Владимир Зеленский полетел в США. Его цель - обсудить с лидером США Дональдом Трампом расширение систем вооружения, которые США согласятся продать.

Зеленский утверждал, что само наличие ракет будет мощным козырем в переговорах с Путиным, которому придется смириться с мыслью, что Москва находится в пределах досягаемости Украины.

В то же время предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште, объявленная для "обсуждения Украины", вызвала волну возмущения в Европе. Для Брюсселя это - унижение, для премьера Венгрии Виктора Орбана - политический триумф, пишет The Telegraph.

