Место для встречи лидеров США и России, возможно, уже выбрано, но официально пока его не озвучивали.

Выбор места для проведения встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина является политически чувствительным, а еще осложняется тем, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России, пишет The Times.

Сообщается, что встреча двух лидеров уже должна состояться в ближайшие недели и на ней будет решаться судьба Украины. В Кремле проинформировали, что место уже известно, однако официально его еще не называли.

Как один из вариантов, это могут быть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Издание указывает, что Путин сам говорил, что это будет "одно из подходящих мест", поскольку ни одна из стран Персидского залива не является членом МУС. При этом, эти страны имеют прочные дипломатические связи как с США, так и с Россией.

Издание указывает, что ранее глава Белого дома предполагал, что Саудовская Аравия будет наиболее вероятным местом для встречи с Путиным.

"Мы, вероятно, впервые встретимся в Саудовской Аравии", - сказал Трамп в феврале.

Катар, который уже выступает посредником между Хамасом и Израилем, стал центром мировой дипломатии. Отмечается, что США имеют военную базу в Катаре, а также эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад аль-Тани в этом году в Москве уже встречался с Путиным.

В текущем году в Турции украинская и российская делегации уже проводили два раунда мирных переговоров и издание отмечает, что Турция также не является членом МУС.

В 2018 году в Хельсинки, Финляндия проходила встреча Трампа и Путина и до недавнего времени, эта страна считалась нейтральным местом встречи. Но сейчас Финляндия уже является членом НАТО. Более того, теоретически, она должна выполнить решение МУС, если кремлевский диктатор прибудет с визитом.

Издание вспоминает, что в 2021 году в Женеве, Швейцария состоялась встреча Байдена и Путина. Отмечается, что хотя Швейцария является членом МУС, она предложила отказаться от своего юридического обязательства арестовать Путина, если встреча политиков будет проходить на их территории.

Последний вариант - Россия. В материале говорится, что последним президентом США, который посещал официально Москву, был Барак Обама. Он был в столице России в 2009 году.

Издание предполагает, что Трамп четко понимает, что его фотографии со встречи с Путиным в Москве войдут в историю. В то же время, он может считать политические риски слишком серьезными из-за своих предыдущих деловых отношений с Россией.

Поэтому, предполагает издание, все же для первой встречи президенты США и России, вероятно, выберут нейтральное место.

Что известно о встрече Трампа и Путина?

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп рассказал союзникам, что готов поддержать прекращение огня, если Путин согласится на мирные переговоры и будут обсуждаться территориальные уступки. Издание Newsweek обнародовало карту, на которой обозначено, о каких территориях идет речь. Отмечается, что США ранее предлагали Украине признать контроль России над Крымом и частично оккупированными регионами Донбасса, Херсонщины и Запорожья, однако Киев с этой позицией не согласен.

Также мы писали, что аналитики сомневаются, что кремлевский диктатор согласится на перемирие из-за угроз президента США. Бывший аналитик разведки США по вопросам России Евгений Румер высказался, что теоретически, если Китай и Индия прекратят закупку российской нефти, это будет серьезный удар по экономике РФ. Однако, другие аналитики считают, что Москва не будет готова остановить войну из-за экономических проблем.

