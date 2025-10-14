По данным Axios, в ходе встречи лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пятницу, 17 октября, состоится его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. В частности, во время общения с прессой на борту самолета Air Force One Трампа спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, и он ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Да", - сказал он

При этом издание Axios, ссылаясь на два источника, знакомые с планами встречи, пишет, что в ходе встречи лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, возможности отправки Украине дальнобойных ракет "Томагавк".

"Есть определённые вопросы, которые невозможно обсуждать по телефону", — сказал один из источников.

Официальный представитель Белого дома также подтвердил изданию, что встреча состоится.

Трамп и Зеленский - новости

Ранее Зеленский также подтвердил, что на этой неделе отправится в Вашингтон для проведения встречи с Трампом.

"Главная тема - противовоздушная оборона", - подчеркнул он.

СМИ сообщали, что в ходе телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали поставки Tomahawk в Украину. Однако источники не сообщили, было ли принято окончательное решение.

Ранее Трамп не исключил возможности передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", если Россия будет продолжать войну. Также он сказал, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

