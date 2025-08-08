По его словам, между Украиной и Россией должен произойти "обмен территориями в интересах обеих сторон".

Американский Лидер Дональд Трамп заявил, что США предлагают и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. Об этом пишет Clash Report.

"Вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, где погибло много русских, много украинцев. Так что мы смотрим на это, но на самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно. На самом деле все не так просто. Это очень сложно. Но мы собираемся переключиться, достигнуть некоторых изменений. Произойдет обмен территориями к обоюдному благу", - сказал он.

Он сообщил, что "очень скоро" встретится с Путиным.

"Но я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Можно было бы и раньше, но, полагаю, существуют меры безопасности, договоренности, которые, к сожалению, приходится принимать людям. В противном случае я бы сделал это гораздо быстрее. Он тоже хотел бы. Он хотел бы встретиться", - отметил Трамп.

Американский лидер не раскрыл место предполагаемой встречи, однако подчеркнул, что оно будет "очень популярным по многим причинам".

Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы урегулировать войну в Украине:

"Мы очень тесно сотрудничаем. Справедливости ради надо сказать, что президент Зеленский получает все, что ему нужно - если только мы чего-то добьемся".

Политик в ответ на вопрос репортёра, можно ли будет увидеть его, путина и Зеленского вместе через несколько недель сказал, что "у нас есть шанс".

"Если бы мы не вмешались, Украина и россия закончили бы мировой войной. Я остановил это. Сейчас единственный вопрос - когда это будет урегулировано. И это может быть очень скоро", - сказал он.

Трамп выразил убеждение, что есть возможность подписания мирного соглашения по Украине в ближайшие месяцы. Он уверен, что европейские лидеры, Зеленский и Путин - все хотят видеть мир.

Война в Украине - позиция Трампа

Издание Bloomberg писало, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация работают над соглашением о прекращении войны в Украине, которое закрепит оккупацию ее территорий российской армией.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, именно это будет обсуждаться во время личной встречи Трампа и Путина на следующей неделе. Сейчас Вашингтон пытается получить от Киева и его европейских союзников поддержку этой неопределенной сделки.

Отмечалось, что кремлевский правитель требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей, а также отказалась от оккупированного Крыма. Взамен Москва прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях "вдоль текущих линий фронта".

