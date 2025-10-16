Также, по словам Левитт, должна состояться еще одна встреча между Путиным и Трампом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп верит в возможность встречи между президентом Украины Владимиром Зеленского и российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Во время брифинга ее спросили, верит ли американский лидер в то, что сможет устроить переговоры между украинским лидером и главой Кремля. На это она ответила так:

"Я думаю, что он считает это возможным. И он, конечно, был бы рад видеть такую встречу".

Кроме того, по словам Левитт, сейчас продолжаются переговоры о встрече между делегациями России и США. Американскую делегацию должен возглавить государственный секретарь Марко Рубио.

Впоследствии должна состояться еще одна встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Но я не думаю, что президент Трамп полностью закрыл двери для этого", – сказала пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, основной темой стала война в Украине и перспективы ее окончания.

Трамп также анонсировал встречу с Путиным, которая состоится в столице Венгрии – Будапеште, "чтобы попытаться положить конец этой "позорной" войне между Россией и Украиной".

