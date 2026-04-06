Сколько вертолетов Black Hawk на самом деле у Соединенных Штатов

Недавно США объявили о плане вывода части самолетов из эксплуатации.

Армия Соединенных Штатов не раз использовала вертолеты UH-60 Black Hawk в различных конфликтах. В частности, они проявили себя в операциях в Ираке и Афганистане, где в разгар боевых действий американцы эксплуатировали более 2 тысяч этих "птичек".

Этот огромный парк вертолетов обеспечивал беспрецедентную мобильность войск и возможности медицинской эвакуации на многочисленных активных театрах военных действий, сообщает ресурс Wion. Недавно в США объявили о намерении сократить парк Black Hawk, находящихся на активной службе, примерно на 7,5%.

"Это обдуманное сокращение навсегда выводит из активного обращения на передовой примерно 157 старых моделей Alpha и Lima. После этих целенаправленных сокращений общий парк вертолетов Black Hawk армии США официально уменьшится до ровно 1 978 единиц", – говорится в материале.

Отмечается, что вывод этих вертолетов из эксплуатации является не только сокращением избыточных запасов, но и важным с финансовой точки зрения шагом. Он направлен на высвобождение средств для программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), которая призвана постепенно заменить Black Hawk в начале 2030-х годов.

"Эти современные летательные аппараты с поворотными роторами будут иметь значительно более высокую скорость и большую дальность полета по сравнению со стандартной платформой UH-60", – добавляет автор.

Что будет со списанными вертолетами Black Hawk

Ресурс пишет, что выведенные из эксплуатации вертолеты не будут сдавать на металлолом. Штаты планируют продать их через программы военных продаж или обмена. Американские войска рассчитывают получить за один вертолет примерно 2 миллиона долларов.

Сейчас в распоряжении США находится около 2 000 единиц этих вертолетов. Однако американские вооруженные силы эксплуатируют еще сотни модифицированных вариантов.

"Эта огромная сеть включает большой флот MH-60 Seahawks ВМС США и высокоспециализированные HH-60 Pave Hawks ВВС, используемые для боевого поиска и спасения", – резюмирует ресурс.

Вертолеты Black Hawk – характеристики

Black Hawk спроектирован так, чтобы выдерживать плотный огонь с земли. Лопасти этого гиганта могут функционировать даже после попадания 23-мм снарядов. В то же время усиленный фюзеляж защищает экипаж при жесткой посадке.

Вертолет имеет два турбовальных двигателя General Electric T700. Его максимальная скорость составляет около 295 километров в час, а дальность полета без дополнительных баков – до 590 км.

Экипаж вертолета состоит из двух пилотов и двух стрелков. Вертолет может перевозить до 11–12 десантников в полном снаряжении. На внешней подвеске вертолет может перевозить грузы весом до 4 тонн.

Обычно Black Hawk оснащается двумя пулеметами M240 или M134 Minigun в дверных проемах. А современные версии (такие как UH-60M) имеют кабину с цифровыми дисплеями и передовые системы ночного видения.

