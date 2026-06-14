Что закончится раньше - война или Путин: в The Times оценили перспективы

Путин, экс-офицер КГБ, выросший на историях о героических подвигах советской армии, предпочитает игнорировать ужасы начатой им войны.

Начатая российским диктатором Владимиром Путиным война против Украины уже длится дольше, чем Первая мировая, однако признаков ее завершения не наблюдается.

При этом, как говорится в большом анализе The Times, эксперты все чаще задаются вопросом: что закончится раньше - война или политическая эпоха российского диктатора.

Журналисты напомнили, что в феврале 2022 года Кремль рассчитывал взять Киев за 3 дня, но что-то пошло не так и теперь, спустя более четырех лет российское вторжение превратилось в затяжную и крайне затратную войну на истощение.

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По данным российских независимых журналистов и западной разведки, потери армии РФ могут составлять 225-500 тыс. человек. При этом сам Кремль не раскрывает данные о потерях.

"Путин, бывший офицер КГБ, выросший на вдохновляющих историях о героических подвигах советской армии, предпочитает игнорировать подобные ужасы", - отметило издание.

Журналисты добавили, что Путин демонстрирует уверенность в победе и отвергает идеи компромисса. В частности, он отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского провести личную встречу для обсуждения завершения войны.

"Он очень терпелив. Он верит в победу", - прокомментировал изданию источник, близкий к Кремлю.

В то же время Украина продолжает усиливать давление на Россию. В последние месяцы украинские дальнобойные беспилотники и ракеты все чаще наносят удары по военным объектам и стратегической инфраструктуре в глубине российской территории. По данным издания, Киев активно наращивает собственное производство ракетного вооружения, что позволяет ему меньше зависеть от поставок западных союзников.

Что происходит в России

При этом в самой России все заметнее проявляются признаки усталости от войны. Журналисты отметили, что Кремль пытается сохранять видимость нормальной жизни, особенно в Москве, однако настроения среди населения постепенно меняются. Все больше россиян признают, что устали от войны, даже если не готовы открыто критиковать власть.

Вместе с тем аналитики не видят признаков скорого падения режима Путина. Согласно исследованию аналитического центра NEST, российская экономика адаптировалась к санкциям и военным расходам, а силовые структуры сохраняют полный контроль над ситуацией внутри страны.

Поэтому, надежды на то, что экономические трудности заставят Путина остановить войну, кажутся надуманными. Хотя экономика страдает, нет никаких реальных признаков того, что она вот-вот рухнет. Также нет никаких признаков того, что Путин уязвим для народного восстания или дворцового переворота, отметило издание со ссылкой на доклад NEST.

Авторы материала также обратили внимание на другую проблему Кремля – рост влияния ультранационалистов, которые считают Путина недостаточно жестким и требуют дальнейшей эскалации войны.

Бывший российский олигарх и ныне враг Путина Михаил Ходорковский считает, что серьезные изменения в России могут начаться лишь после его ухода с власти. Впрочем, пока ни предпосылок для смены власти в России, ни признаков скорого завершения войны эксперты не наблюдают. Поэтому вопрос о том, что закончится раньше – война или эпоха Путина, остается открытым.

Другие новости о режиме Путина

Вчера нардеп Роман Костенко высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин зашел в тупик в войне против Украины, не достигнув ни одной из своих целей. Но без этого он не может закончить войну.

Кроме того, издание WSJ раскрыло, как Кремль проиграл свое так называемое "ближнее зарубежье". Журналисты отметили, что пока Украина дает отпор России, все остальные бывшие советские республики, кроме Беларуси, уверенно дистанцируются от Кремля.

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