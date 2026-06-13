Путин будет воевать, пока не захватит Донбасс: нардеп о судьбе мирных переговоров

Кремлевскому диктатору важно сохранить лицо, подчеркнул Костенко.

Российский диктатор Владимир Путин зашел в тупик в войне против Украины, не достигнув ни одной из своих целей. Но без этого он не может закончить войну.

Такое мнение высказал Роман Костенко – народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в эфире "Говорит великий Львов". "То, что говорит наша разведка, и то, что мы анализируем, минимальная цель, которую Путин может преподнести как промежуточную, это захват Донбасса. Пока он его не захватит, то будет пытаться либо торговаться, либо продолжать боевые действия", – сказал Костенко.

Он добавил, что Путину это необходимо для того, чтобы оставаться хотя бы региональным лидером. Ему нужна какая-то победа в войне, чтобы сохранить собственное лицо. В то же время он добавил, что позиция Украины стала значительно сильнее, чем была во время активных переговоров осенью и зимой.

Видео дня

"У нас сейчас противоположная ситуация... Мы их практически остановили. Да, они где-то продвигаются, но несут огромные потери на поле боя. Есть блокада Крыма – важный элемент мирного трека. Наши дипстрайки уничтожили 30–40% российской нефтеперерабатывающей отрасли. Плюс несколько политических ударов по Москве и Питеру во время визита Путина. Эо уже все то, что формирует нашу переговорную позицию", - подчеркнул нардеп.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в следующем месяце Европа хочет провести переговоры с Россией о прекращении войны в Украине. Для этого Европа хочет заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа.

В Москве же заявили, что помимо открытых контактов, у РФ и Украины есть и закрытые переговоры. Отмечается, что примером таких закрытых встреч стал визит российского бизнесмена в Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: