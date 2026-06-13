Еще вчера гегемон: WSJ указала на главный провал России

Пока Украина дает отпор России, все остальные бывшие советские республики, кроме Беларуси, уверенно дистанцируются от Кремля.

Россия десятилетиями утверждает, что большинство бывших советских республик составляют то, что Кремль называет своим "ближним зарубежьем". Он считает, что сохраняет за собой право вмешиваться в их дела и даже вторгаться.

Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Кейси Мишель. Он отметил, что эта точка зрения существовала задолго до прихода к власти Владимира Путина, но такая региональная гегемония жизненно важна для его навязчивых усилий по восстановлению статуса великой державы.

Мишель рассуждает, что многие американские президенты были не против того, что Россия служит региональным гегемоном.

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"Это касается таких фигур, как Билл Клинтон, который давил на Украину и Казахстан, чтобы те отказались от своего ядерного оружия в пользу России, и Барак Обама, который закрыл глаза на вторжение России в Грузию и смягчил ответные меры на первоначальное вторжение России в Украину в 2014 году", - перечислили обозреватель.

Однако, учитывая провальную войну Путина против Украины, мечты России о превращении в великую державу превратились в фантазию.

"Россия больше не является даже ведущей региональной державой в тех областях, где она когда-то господствовала", - констатировал обозреватель.

Он отметин, что Украина перенесла боевые действия прямо в сердце России. Кроме того, успехи Украины начали душить российскую власть над Крымом, лишая оккупированный полуостров поставок.

"Убеждение Путина в том, что он может завоевать даже остальную часть Донбасса, все больше расходится с реальностью, подчеркивая, насколько пусты сейчас претензии России на региональную гегемонию", - подчеркнул Мишель.

Что в других странах

Другие страны российского "ближнего зарубежья" также выбирают свой собственный путь. Оккупированный Россией регион Приднестровье переживает экономический коллапс и все больше поддерживает реинтеграцию с Молдовой. В Армении правительство движется по прозападному пути, недавно проведя свой первый двусторонний саммит с Евросоюзом.

"Даже после того, Путин пригрозил Еревану "украинским сценарием", правительство не отступило – это очень далеко от поведения российского вассала", - заметил журналист.

Мишель констатировал, что страны Центральной Азии становятся все дальше от российской орбиты. Так, Казахстан заявил, что его официальная история связана не с Россией или СССР, а со степной империей Золотой Орды. Влияние Москвы в этой интерпретации рассматривалось как имперское навязывание.

При этом, как отметил Мишель, кыргызско-американская исследовательница Эрика Марат писала, что "восприятие России в Кыргызстане значительно изменилось после полномасштабного вторжения в Украину".

"Молодые поколения... рассматривают советизацию как по своей сути колониальный опыт, сопоставимый с европейской колонизацией Африки и Азии".

По мере того, как стратегическая катастрофа России в Украине становится все более очевидной, неудивительно, что другие бывшие колонии в "ближнем зарубежье" стремятся отдалиться от Москвы. Но она по-прежнему сохраняет влияние в Беларуси, единственном явном союзнике в ее мнимом "ближнем зарубежье".

"Это исключение, подтверждающее правило", - подчеркнул обозреватель.

Мишель считает, что региональное влияние России ослабло вместе с ее военными успехами в Украине и США должны сделать все возможное, чтобы поддержать Киев, а также Армению и Молдову.

"Америка может помочь показать Россию такой, какая она есть на самом деле: не мировой державой, а теперь, благодаря Путину, и даже не региональной", - заключил Мишель.

Война Путина против Украины

Недавно издание The Guardian писало о том, что провал Путина в Украине слишком велик, чтобы его могла скрыть кремлевская пропагандистская машина. Это потому что обычные россияне за тысячи километров от линии фронта видят клубы черного дыма от нефтеперерабатывающих заводов, пораженных украинскими беспилотниками. Кроме того, они ощущают снижение своих зарплат из-за инфляции.

Однако, как отметил обозреватель издания, Путин застрял на острове авторитарного заблуждения, окруженный советниками и министрами, которые слишком трусливы или слишком ослеплены идеологией, чтобы взглянуть на далекий берег реальности и предложить путь назад.

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