Европа должна действовать более решительно, потому что поражение Украины очень плохо закончится для самих же европейцев.

Лидеры США и России вряд ли смогут приблизить мир в Украине во время анонсированной встречи в Будапеште. Единственный действенный вариант закончить войну - это усилить Украину так, чтобы Кремль потерял надежду на победу военным путем. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишут бывший посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок и первый посланник Великобритании по вопросам изменения климата Джон Эштон.

Они убеждены, что Путин инициировал телефонный разговор с Трампом и во время него согласился на встречу в Будапеште только с одной целью - удержать президента США от передачи Украине ракет "Томагавк". Именно поэтому авторы не верят, что эта "панк-дипломатия Трампа" реально приблизит мир.

При этом Даррок и Эштон боятся, что, потерпев новую дипломатическую неудачу с Путиным, Трамп может махнуть рукой на российско-украинскую войну и полностью самоустраниться от нее. Оба дипломата считают такое развитие событий опасным. Хотя Украина хорошо держит фронт, в долгосрочной перспективе без поддержки Киева Вашингтоном победа России не является чем-то невероятным.

В своей статье Даррок и Эштон подробно описывают геополитические последствия украинского поражения - от социально-политической дестабилизации стран Европы из-за наплыва еще нескольких миллионов украинских беженцев до установления российской монополии на мировом рынке продовольствия, где после захвата Украины доля России, например, в поставках пшеницы, возрастет до 30%.

Чтобы не допустить этого, авторы статьи подчеркивают, чтобы Европа весомо поддержала Украину, не оглядываясь на позицию США.

"Но мы не должны строить себе иллюзий относительно длины этого пути. Мы также не должны делать вид, что это не будет стоить больших денег и ресурсов. Сегодня везде сложные времена, и европейскую общественность нужно убедить, что их долгосрочная безопасность не покупается слишком высокой ценой для их ближайших приоритетов", - говорится в публикации.

Главным инструментом поддержки Украины Даррок и Эштон считают передачу на нужды Киева 300 миллиардов долларов США российских активов, замороженных с 2022 года. Чтобы не создавать далеко идущих проблем в будущем, авторы публикации советуют передать эти средства на условиях кредита, а не полной конфискации.

"Этот современный вариант программы ленд-лиза Рузвельта времен Второй мировой войны финансировал бы приобретение оружия и материалов, необходимых Украине для перехвата инициативы на поле боя и защиты своего гражданского населения от непрерывных атак Путина. Не было бы никаких новых требований к европейским налогоплательщикам. Это также даст понять Путину, Трампу и нашей собственной общественности, что наши лидеры понимают, что цена для всех европейцев, которую они заплатят, если позволят Путину победить, намного превышает усилия, необходимые для того, чтобы помешать ему", - резюмируют Даррок и Эштон.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, бывший главнокомандующий британской армии фельдмаршал Дэвид Ричардс выразил убеждение, что Украина не сможет победить Россию в войне, если к борьбе не присоединятся силы НАТО. По его мнению, лучшее, что может ожидать Украину в войне с Россией, - это ничья.

Также мы рассказывали, что в 2025 году соотношение потерь ВСУ и армии РФ достигло уровня 1 к 5. При таких условиях, Россия просто теряет свое численное преимущество и даже потенциально теряет шансы на победу.

