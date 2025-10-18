То, что Россия продолжает наступать в этих условиях, говорит об отсутствии новых идей у Путина, говорят обозреватели.

Большое летнее наступление России на фронте в Украине провалилось. Агрессор потерял до 100 тысяч солдат убитыми, а территориальные достижения оказались мизерными. При этом соотношение потерь ВСУ и армии РФ становится все более невероятным. Об этом говорится в публикации The Economist.

Авторы статьи озадачены тем, что на Западе все сосредоточены на недостатке живой силы в ВСУ и на том, что российская армия постоянно наступает.

"Это взгляд с неправильной стороны. Больше поражает то, как мало территории Россия захватила в своем третьем и самом большом наступлении; и ужасная цена, которую она заплатила в людях и материалах. Если что-то кардинально не изменится, Владимир Путин не сможет выиграть войну на поле боя. Тот факт, что он, тем не менее, продолжает пытаться, несмотря ни на что, свидетельствует о том, что у него закончились идеи", - пишет The Economist.

Авторы публикации проанализировали около 200 достоверных оценок потерь РФ от западных правительств и независимых исследователей. Сочетание этих данных показало, что с начала полномасштабного вторжения и до января 2025 года совокупные потери россиян составили от 640 тыс. до 877 тыс. солдат, из которых от 137 тыс. до 228 тыс. погибли. К 13 октября это количество выросло почти на 60% и составило от 984 тысяч до 1 млн. 438 тысяч, из которых 190-480 тысяч погибших.

Хотя российская армия и имела территориальные достижения за этот год, в общем масштабе Украины они были мизерными. Такими темпами захват всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской состоится не раньше июня 2030 года. А чтобы захватить всю Украину, россиянам понадобится еще 103 года.

При этом The Economist не видит предпосылок для внезапного обвала украинской обороны, поскольку это исключает сам характер боевых действий: постоянная угроза дронов делает невозможной концентрацию значительных сил в одном месте. Даже в случае локального успеха его просто невозможно превратить в стратегический прорыв.

Еще один показательный момент, на который обратили внимание аналитики - это соотношение потерь двух сторон. Данных об украинских потерях значительно меньше, чем о российских. Более-менее правдоподобную оценку дает веб-сайт UALosses, который по публичным некрологам насчитал 77 403 смерти среди украинских солдат за все время полномасштабной войны, а также еще 77 842 пропавших без вести. При этом за последний год наблюдается заметная тенденция к снижению количества смертей: с прошлой осени зарегистрировано лишь 8 668 некрологов.

И хотя это, очевидно, наиболее консервативная оценка, она все равно является впечатляющей, если сравнивать с потерями РФ. Как пишет The Economist, даже если настоящее число погибших украинцев вдвое превышает статистику на сайте, это все равно означает, что в 2025 году на каждого погибшего украинца приходится примерно пять погибших российских солдат.

"При таких темпах человеческие ресурсы могут вскоре стать более серьезным ограничением для России, чем для Украины. Когда началось наступление, россиян заманивали щедрыми бонусами за поступление на службу, а вербовка господина Путина опережала украинскую на 10-15 тысяч в месяц. Но большие потери России этим летом, вероятно, свели на нет это преимущество", - говорится в публикации.

