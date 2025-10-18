Несмотря на надежды на мир и прогресс, большинство жителей обеих стран сомневаются, что встреча Трампа и Путина приведет к реальным результатам.

Предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, который запланирован в Будапеште, вызвал смешанные эмоции в России и Украине. Хотя некоторые граждане надеются на сдвиги в мирном процессе, большинство не верит в быстрый прорыв, пишет Associated Press.

Лидеры согласились встретиться в венгерской столице "в ближайшие недели". Впрочем, анонс саммита не вызвал бурных ожиданий.

"Когда Трамп и Путин встретятся, я не думаю, что что-то будет достигнуто быстро", - сказал агентству Associated Press 36-летний москвич Артем Кондратов.

Он напомнил, что во время предыдущего саммита на Аляске в августе Путин не уступил свои требования, а три раунда мирных переговоров в Стамбуле завершились без результатов.

"Да, возможно, будет определенный прогресс в Венгрии по обмену пленными или возвращению детей, но конкретных решений в ближайшее время ждать не стоит", - добавил он.

Другой житель Москвы, 58-летний Александр Федотов, наоборот, настроен оптимистичнее: "Трамп не просто так едет в Европу. Это большая поездка для него. Думаю, что прогресс будет".

Более трех лет после начала полномасштабного вторжения России в Украину и более десяти лет после аннексии Крыма многие устали от войны.

"Я желаю всем добра и мира. Мы все этого ждем, все россияне этого хотят", - сказала 55-летняя Светлана из Севастополя.

Впрочем, в Киеве настроения более сдержанные.

"Ни от одной из этих встреч нет никаких ожиданий, потому что предыдущие показали, что они непродуктивны. Трамп четко показал свою позицию. Он не за Украину", - заявила военный медик Маричка Фартушная.

Украинский ветеран Иван Балацкий убежден, что несмотря на дипломатические маневры США должны оставаться на стороне Украины:

"Мы показали всему миру, что готовы бороться до конца. И мы ожидаем поддержки от наших друзей - американцев".

Саммит в Будапеште

Напомним, что в ближайшие недели в Будапеште состоится саммит президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Это будет их первая встреча после переговоров на Аляске, которые не принесли прорыва. Саммит вызвал противоречивые ожидания.

Анонсированный саммит лидеров России и США в Будапеште, вероятно, не приблизит мир в Украине и станет повторением встречи на Аляске, которая закончилась лишь тем, что обещанные санкции против РФ снова были отложены на неопределенный срок. Все потому, что Кремль использует дипломатию не для достижения мира, а лишь для того, чтобы выиграть время своим военным на фронте, пишет DW со ссылкой на западных аналитиков.

