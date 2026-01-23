'Важное событие': в Sky News поделились, приблизят ли переговоры подписание соглашения

Журналистка Салли Локвуд отметила, что трехсторонняя встреча является "важным событием", но добавила, что "стоит сохранять сдержанность в своих ожиданиях, ведь мы уже были в подобной ситуации ранее".

Переговорщики из США, Украины и России участвуют в первых трехсторонних переговорах со времени полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, сообщает Sky News.

Издание отмечает, что трехсторонние переговоры по вопросам безопасности в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, являются частью усилий, направленных на достижение соглашения о прекращении войны.

Хотя, как говорится в статье, пока эти переговоры называют "неформальными". Однако позже в этот же день должны состояться уже более "формальные" обсуждения.

Видео дня

Указывается, что в Кремле подтвердили, что переговоры состоятся, но предупредили, что длительный мир будет невозможен, если не будут решены территориальные вопросы.

Издание поделилось, что это заявление прозвучало после того, как трое американских посланцев, среди которых Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, провели в четверг, 22 января, в Москве встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая длилась четыре часа.

В то же время президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В публикации говорится, что США провели переговоры с Россией, а также отдельно с украинскими и европейскими лидерами по поводу различных вариантов проекта мирного плана.

Издание цитирует слова спецпосланца Трампа Стива Виткоффа, который в четверг, 22 января, заявил, что был достигнут "значительный прогресс" и переговоры свелись к решению последнего вопроса.

В статье подчеркивается, что главным препятствием для заключения любого соглашения остается вопрос территории. В частности, Россия продолжает требовать от Украины отдать контроль примерно над 20% территории Донецкой области, которую стране-агрессору до сих пор не удалось захватить на поле боя. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отказывается выводить войска с этой территории.

Издание отмечает, что Россия уже контролирует почти всю территорию соседнего с Донецком региона - Луганска. Также в статье приведены слова российского диктатора главе Белого дома, что в обмен на Донецкую и Луганскую области Россия может отдать Украине другие украинские территории, которые сейчас частично контролирует российская армия.

Президент Украины после последней встречи с главой Белого дома заявил, что будущий статус территорий на востоке Украины, которые сейчас оккупированы Россией, остается нерешенным, однако мирные предложения "почти готовы".

Также в публикации приводятся слова советника по иностранным делам России Юрия Ушакова о том, что российский диктатор якобы подтвердил американским посланникам, что "достижение долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса".

Корреспондент Sky News Салли Локвуд заявила, что трехсторонняя встреча является "важным событием", но добавила, что "стоит сохранять сдержанность в своих ожиданиях, ведь мы уже были в подобной ситуации ранее".

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что приближенный к Кремлю собеседник рассказал Reuters, что Москва рассматривает "формулу Анкориджа" и якобы она была согласована между Путиным и Трампом на их встрече в августе. Она предусматривает контроль России над всем Донбассом и замораживание текущей линии фронта на всех других участках. Издание отмечает в другой статье, что Зеленский не видит причин дарить Путину остальную часть Донбасса, ведь это упростит россиянам дальнейшее продвижение вглубь Украины.

Также мы писали, что глава Белого дома назвал "ключевым" сам факт встреч по урегулированию войны в Украине, потому что первые три года полномасштабной войны этого вообще не было. При этом Трамп отметил, что результаты этих переговоров "открыты". Комментируя возможные уступки, президент США выразил надежду, что удастся спасти много жизней.

Вас также могут заинтересовать новости: