Мирные переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби уже начались, – Sky News

Впрочем, неизвестно, находятся ли украинская и российская команды в одной комнате.

Переговоры по поиску путей к установлению мира между представителями Украины, США и России уже начались в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Отмечается, что эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними переговорами с момента начала войны Россией.

Однако, корреспондент телеканала сообщает, что неизвестно, находятся ли представители украинской и российской делегаций в одной комнате.

Обновлено в 13:11. В то же время , как сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, часть команд уже в Абу-Даби.

"Поэтому часть вопросов уже могут обсуждать. Это разговоры с участием неформальных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках", - отметил Литвин.

Сегодня президент Украины издал указ №72/2026 от 23 января о вопросах делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Делегацию Украины представляют:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации Рустем Умеров;

руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов;

народный депутат Украины Давид Арахамия;

советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины Александр Бевз;

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов;

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко;

первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский;

первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Переговоры в ОАЭ - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ключевым вопросом встречи будет территориальный вопрос по Донбассу. Стороны будут обсуждать модальность и видение.

Пресс-секретарь правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что важным условием российской стороны является вывод Сил обороны Украины из Донбасса.

Украина не соглашается идти на уступки по выводу войск из Донецкой области. Но в качестве компромисса может быть создана свободная экономическая зона, которая будет предусматривать, что если Украина куда-то уходит, то и Россия делает то же самое.

