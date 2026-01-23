Мирные переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби уже начались, – Sky News

Переговоры по поиску путей к установлению мира между представителями Украины, США и России уже начались в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Отмечается, что эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними переговорами с момента начала войны Россией.
Однако, корреспондент телеканала сообщает, что неизвестно, находятся ли представители украинской и российской делегаций в одной комнате.
Обновлено в 13:11. В то же время , как сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, часть команд уже в Абу-Даби.
"Поэтому часть вопросов уже могут обсуждать. Это разговоры с участием неформальных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках", - отметил Литвин.
Сегодня президент Украины издал указ №72/2026 от 23 января о вопросах делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.
Делегацию Украины представляют:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации Рустем Умеров;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов;
- народный депутат Украины Давид Арахамия;
- советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента Украины Александр Бевз;
- начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов;
- начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко;
- первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица;
- первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Острянский;
- первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Переговоры в ОАЭ - что известно
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ключевым вопросом встречи будет территориальный вопрос по Донбассу. Стороны будут обсуждать модальность и видение.
Пресс-секретарь правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что важным условием российской стороны является вывод Сил обороны Украины из Донбасса.
Украина не соглашается идти на уступки по выводу войск из Донецкой области. Но в качестве компромисса может быть создана свободная экономическая зона, которая будет предусматривать, что если Украина куда-то уходит, то и Россия делает то же самое.