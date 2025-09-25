Китайские эксперты посещали Ижевский электромеханический завод более полудюжины раз со второго квартала прошлого года.

Китайские эксперты по беспилотникам посещали Россию для участия в технической разработке военных беспилотников на государственном военном заводе, находящемся под западными санкциями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух европейских чиновников по безопасности и на документы, с которыми ознакомилось агентство.

Отмечается, что за период со второго квартала прошлого года китайские эксперты более полутора десятков раз посещали производителя оружия "Ижевский электромеханический завод "Купол". За это время "Купол" также получил партии ударных и разведывательных беспилотников китайского производства через российского посредника.

В сентябре прошлого года агентство Reuters задокументировало, что "Купол" разработал в Китае новый беспилотник "Гарпия-3" с помощью местных специалистов. В то же время, агентству стали известны факты широкого привлечения китайских экспертов к испытаниям и технологическим работам над беспилотниками военного назначения именно на территории России.

Видео дня

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знало о сотрудничестве: "Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по вопросу кризиса в Украине, никогда не предоставляя летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируя предметы двойного назначения, включая экспорт беспилотников".

"Документы, включая бизнес-счета и банковские выписки, показали, что в прошлом году "Купол" получил более десятка ударных беспилотников-камикадзе, произведенных китайским производителем беспилотников Sichuan AEE. Согласно официальным документам, беспилотники были поставлены российской оборонной закупочной компанией TSK Vektor, находящейся под санкциями США и ЕС", - пишет агентство, добавляя, что TSK Vektor и Sichuan AEE не ответили на запросы о комментариях.

В июле агентство Reuters сообщило, что "Купол" производит тысячи ударных дронов-камикадзе "Гарпия" с использованием китайских деталей, включая двигатели, по образцу иранского Shahed.

"Двое европейских чиновников заявили, что поставки небольшого количества китайских ударных беспилотников и присутствие китайских экспертов могут указывать на заинтересованность "Купол" в расширении производства на новые модели беспилотников", - добавили в агентстве.

Китай помогает российскому ВПК

Как сообщал УНИАН, в июне The Wall Street Journal писало, что, когда весной западные исследователи изучали иранский беспилотник, сбитый над Украиной, они сказали, что сделали важное открытие - одна из деталей китайского производства.

Это свидетельствует о том, что Китай продолжает поставлять Ирану строительные блоки для программы беспилотных летательных аппаратов, несмотря на давление со стороны США. И это демонстрирует, как быстро Иран может помочь России в ее войне против Украины, ему нужно всего три месяца, чтобы сделать и поставить Москве оружие, которое терроризирует гражданское население Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: