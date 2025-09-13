По словам Дуды, не важно, какой была цена сбивания дронов, ведь "жизни поляков бесценны".

Бывший президент Польши Анджей Дуда впервые прокомментировал вторжение российских беспилотников в воздушное пространство его страны. Свое мнение он высказал на RMF FM.

По словам экс-президента Польши, говоря о причинах налета дронов, он рассматривает два возможных варианта.

"Сейчас я не имею доступа к государственным тайнам, я не был на встречах, созванных президентом, но потенциально есть два варианта. Или россияне осуществили эту акцию в рамках учений "Запад", и это были одноразовые учения, которые проверяли наши оборонительные возможности и солидарность НАТО, или, к сожалению, мы имеем дело с очень серьезной ситуацией. Это означает, что мы наблюдаем начало новой версии своеобразной гибридной атаки, которая продолжается на Польшу с 2021 года", - сказал Дуда.

Также он прокомментировал реакцию Польши на вторжение, подчеркнув, что "мы отреагировали, как могли", и что "неважно, какой была цена сбития", мол, "жизни поляков бесценны".

"У нас не было возможности ответить на эту атаку беспилотников экономически более эффективным способом, поэтому нам пришлось поднять самолеты в воздух, а это означает, что нам пришлось развернуть самую тяжелую артиллерию", - сказал бывший президент.

Кроме того, он оценил реакцию на инцидент президента США Дональда Трампа, который предположил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами могло быть результатом ошибки.

"Я не придаю словам Дональда Трампа такого значения, как СМИ. Я не занимаюсь такой экзегезой, "расчленением" каждого его слова, потому что знаю Дональда Трампа и знаю, что его заявления часто вводят в заблуждение его оппонентов... По моему мнению, президент Дональд Трамп постоянно ищет способ прекратить войну в Украине и успокоить Путина без военных действий. Мое мнение заключается в том, что президент Трамп очень и очень чувствительно относится к вопросу участия Соединенных Штатов в военных конфликтах в любой степени", - отметил Дуда.

Заявления других политиков о российских дронах в Польше

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял российский нарратив о дронах в Польше. Он обратил внимание на то, что в России представляют сразу несколько версий событий, которые не соответствуют друг другу, и намекнул, что не верит ни в одну из них. "Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши. Какой российской лжи мы должны верить?" - написал глава МИД Польши.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, запуск дронов на территорию Польши - точно не случайность. Он заявил, что есть полный анализ траектории движения беспилотников, и "все это указывает на то, что запуск российских дронов в Польшу через Украину и Беларусь был продуман".

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил ответом на любые попытки атаковать его страну в будущем. Он заявил, что каждый, "кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан", и добавил, что Варшава будет пристально следить за "событиями на восточной границе", связанными с совместными учениями России и Беларуси "Запад".

