Сразу 5 стран осудили 'украинскую атаку' на резиденцию Путина

Речь идет об официальных реакциях узбекской, казахской, киргизской, туркменской и таджикской сторон на вымышленное Россией "нападение".

Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан осудили вымышленную Кремлем якобы украинскую массированную атаку на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на эти заявления.

Что заявили страны Центральной Азии

Как проинформировало "Радио Азаттык", 30 декабря президент России Владимир Путин имел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и с руководителем Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По итогам разговора Кремль сообщил, что Токаев "решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников" на резиденцию Путина на Валдае. В то же время официальный сайт главы Казахстана хоть и осуждает атаку, нигде не упоминает именно об украинских беспилотниках.

Видео дня

"Руководитель нашего государства осудил попытку атаки на государственную резиденцию президента РФ, отметив, что такие действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта", - сказано в сообщении на сайте президента Казахстана.

На официальном сайте президента Республики Узбекистан сказано, что президент этой страны "решительно осудил попытку атаки". При этом подчеркнуто, что подобные действия "несут угрозу стабильности и безопасности, в том числе в рамках усилий, направленных на достижение долгосрочного мира".

В заявлении МИД Туркменистана отмечается, что необходимо решать любые международные вопросы только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами.

"В связи с сообщениями об атаке на резиденцию президента России туркменская сторона выражает обеспокоенность и осуждает подобные действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне предпринимаемых усилий по урегулированию конфликта через переговоры", - сказано сообщил туркменский МИД.

Пресс-служба президента Таджикистана 31 декабря сообщила, что Эмомали Рахмон во время телефонного разговора с Путиным осудил недавнюю атаку беспилотников на резиденцию главы российского государства в Новгородской области.

Он отметил, что действия, которыми посягают на государственные объекты и безопасность руководства страны, являются "недопустимыми и препятствуют переговорному процессу по достижению мира и стабильности".

Реакция МИД Украины

На все эти заявления отреагировало 31 декабря Министерство иностранных дел Украины. В комментарии спикера МИД Георгия Тихого сказано, что в Украине с удивлением обратили внимание на официальные реакции узбекской, казахской, киргизской, туркменской и таджикской сторон на вымышленное Россией "нападение на резиденцию Путина", которое не имеет никаких подтверждений в эмпирической действительности и было официально опровергнуто украинской стороной.

"Считаем, что реакции на российские фейки не достойны упомянутых государств Центральной Азии, с которыми Украина стремится развивать дружеские и прагматичные отношения, основанные на принципах взаимоуважения и взаимовыгоды. Такие реакции также идут вопреки задекларированной этими государствами позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, которые нарушает государство-агрессор", - подчеркнул Тихий.

При этом он добавил, что особенно удивляет обеспокоенность вымышленным нападением на дворец Путина на фоне отсутствия реакций соответствующих стран на регулярные и реальные российские удары по гражданским людям в Украине, а также не было их реакции, когда 7 сентября 2025 года российская ракета попала в главное здание Кабинета Министров Украины.

"Считаем, что попытки подыгрывания российской пропаганде, которые базируются на кратковременных интересах этих стран в отношениях с Россией сейчас, противоречат столетиям истории и традиций стран Центральной Азии в борьбе за свою независимость и самоопределение", - отметили в МИД Украины.

История с "украинской атакой" на резиденцию Путина

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Россия обвинила Украину в якобы массированной атаке БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области, отметив, что наше государство якобы хочет сорвать мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления России фейком. По его словам, никто таких ударов не наносил

Зеленский считает, что Россия видит продвижение в переговорном процессе между Украиной и США, с европейскими партнерами и пытается этому помешать.

Стоит добавить, что российская истерика о якобы ударе по резиденции Путина появилась после довольно неплохой встречи Трампа с Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: