Западные вооруженные силы внимательно изучают войну дронов в Украине, - BI

Элитный батальон британской армии полностью переходит на использование дронов после тесного сотрудничества с украинскими солдатами и осознания того, насколько важными стали эти системы в современной войне, сообщает Business Insider.

Командир 1-го батальона ирландской гвардии, подполковник Бен Ирвин-Кларк рассказал изданию, что в настоящее время у него есть 78 из 300 членов, имеющих квалификацию операторов дронов.

По словам Ирвина-Кларка, подразделение имеет большие планы по усилению подготовки и дальнейшей работе с дронами.

"Это дает вам представление о том, насколько это важно", - сказал он изданию.

Батальон построил учебный центр с учетом ведения боевых действий с помощью дронов. Как поделился подполковник, его солдаты очень заинтересованы в этом и спрашивают, могут ли они приходить туда по выходным и налетать несколько часов.

"Для меня это совершенно невероятно. Солдаты просят о дополнительных тренировках по выходным, и это говорит мне о том, что мы делаем что-то правильно, и это захватывает воображение этого поколения", - поделился Ирвин-Кларк.

По его словам, Украина продемонстрировала, что дроны являются частью "будущей войны". Это означает, что умение использовать их в бою является тем, в чем солдаты "должны быть экспертами".

Издание отмечает, что западные вооруженные силы, в частности Великобритании и США, внимательно изучают войну дронов в Украине.

"Этот конфликт стал самым насыщенным дронами в истории, заставив армии переосмыслить свои методы ведения боевых действий", - говорится в публикации.

Однако, как рассказывает издание, некоторые подразделения не ограничиваются только наблюдением издалека. В частности, 1-й батальон Ирландской гвардии имел возможность непосредственно учиться у украинских солдат во время учебной инициативы под названием "Операция Интерфлекс", которую организовала Великобритания.

Хотя операция была направлена на обучение украинских солдат, обмен опытом не был односторонним. Издание отметило, что украинские военные, многие из которых недавно воевали на передовой, поделились с трудом приобретенным опытом.

"Украина имеет гораздо больше опыта в использовании дронов в больших масштабах, чем западные вооруженные силы", - констатирует издание.

Ирвин-Кларк рассказал, что его батальон "изучает уроки от имени остальной армии, перенимая их непосредственно от украинцев, которые в некоторых случаях приходили к нам прямо с линии фронта, передавая нам свои знания".

Он поделился, что не ожидал, что обучение пойдет так глубоко в другом направлении, когда работа только начиналась.

"Я думаю, что больше года назад, когда мы начинали работать над Interflex, я не предполагал, сколько мы научимся", - сказал подполковник.

Батальон построил полосу препятствий, чтобы солдаты могли тренироваться точно управлять дронами. Ирвин-Кларк ожидает, что по крайней мере один модуль еженедельного цикла обучения будет связан с дронами.

Добавляется, что среди других инициатив батальона – недавно построенный "центр дронов", где солдаты могут ремонтировать беспилотники, проходить виртуальное обучение и использовать 3D-печать для изготовления деталей для БПЛА.

Ирвин-Кларк описал это как "новинку", а также отметил, что "ни одно другое подразделение британской армии еще не имеет такого центра".

Издание поделилось, что батальон напечатал свой первый корпус дрона только в прошлом месяце. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге установить хаб в задней части транспортного средства, чтобы его технология, такая как 3D-печать, была доступна во время движения, а солдаты могли изготавливать и ремонтировать дроны в полевых условиях.

Ирвин-Кларк отметил, что эта инициатива "находится на начальной стадии". Также он заметил, что 3D-печать и использование симуляторов для обучения пилотированию дронов были напрямую заимствованы из украинских рекомендаций.

"Это практики, которые украинские военные считают необходимыми", – рассказал командир батальона.

По его словам, солдаты также переняли и другие элементы украинской доктрины, о которых рассказали украинские солдаты, например, использование противодроновых сеток и признание 60 часов минимальным временем полета, необходимым для приобретения компетентности.

В статье рассказывается, что самым большим шоком для Ирвина-Кларка стало то, как быстро его солдаты смогли продемонстрировать навыки управления дронами.

"Больше всего меня удивило, как быстро люди это усвоили", – рассказал он изданию.

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что украинские военные имеют уникальный и актуальный опыт участия в боевых действиях в современных условиях, поэтому они более адаптированы к ведению войны по сравнению с войсками НАТО.

Селезнев добавил, что война в Украине является крупнейшей по масштабам со времен окончания Второй мировой войны. Поэтому он считает, что украинские военные разбили в пух и прах своих визави, вместе с которыми участвовали в учениях, это абсолютно логичное дело. Селезнев подчеркнул, что рейтинги сильнейших армий мира, которые публикуют аналитические центры, не всегда соответствуют реальности.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в текущем году в Европе планируется открыть сразу 10 совместных предприятий по производству украинских дронов. Отмечается , что толчком к новой волне сотрудничества стала презентация первого беспилотника, изготовленного на заводе Quantum Frontline Industries (QFI) в Германии. Украинская UkrSpecSystems уже наладила производство в Великобритании, среди известных моделей БПЛА – разведывательный Shark и зенитный Octopus. В Дании среди компаний, причастных к развертыванию мощностей, называют Fire Point – разработчика дальнобойного FP-1 и крылатой ракеты FP-5 Flamingo.

