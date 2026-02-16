Армия КНДР лучше готова к реалиям современной войны, чем войска НАТО, - офицер ВСУ

Сенсационный разгром подразделений НАТО украинскими дронщиками во время учений в Эстонии стал лишь очередным наглядным свидетельством того, насколько реальный боевой опыт важнее теоретических доктрин и номинальной военной мощи. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Вооруженных Сил Украины Юрий Федоренко.
Комментируя печально известные учения НАТО, о которых уже несколько дней гудит Сеть, офицер ВСУ отметил, что участие солдат КНДР в боевых действиях на стороне России в Курской области предоставило им бесценный опыт противодействия украинским дронам, тогда как западный альянс продолжает полагаться на устаревшую доктрину, которая давно не проверялась на практике.
"Солдаты из Северной Кореи... вступили в бой, выполнили поставленную перед ними задачу, потеряли большое количество своих военнослужащих, но их офицеры и сержантский состав имеют опыт, как наиболее эффективно применять беспилотники и им противодействовать", – заявил Федоренко.
По его оценке, северокорейские военные интегрировали реальный боевой опыт с фронта в свои программы учений, что делает их "в разы сильнее" в противодействии современным технологиям.
Федоренко подчеркнул контраст с подходом армий НАТО, в частности США, которые давно не воевали на собственной территории. Он отметил, что сейчас у НАТО есть теоретическая доктрина на случай полномасштабной войны.
"Станут эшелонированные линии противовоздушной обороны, которые сбивают все воздушные цели. Далее поднимутся самолеты с управляемыми бомбами... и затем на территорию... придет солдат Североатлантического альянса", – иронично описал стандартный сценарий альянса командир украинских дронщиков.
Однако, по его словам, дешевые беспилотники стоимостью в тысячи долларов разрушают эту модель.
"Можем ли мы в условиях войны сбивать... беспилотники, которые стоят 50 тысяч долларов, ракетами, которые стоят 2 миллиона долларов? Нет, не можем. И партнеры тоже не смогут. Ресурсно это невозможно", - объясняет он дыры в логике планировщиков НАТО.
Эксперт подчеркнул "математику войны": массовое производство дронов превосходит возможности западных оборонных предприятий по поставке дорогостоящих зенитных ракет. Недавние учения ВСУ и НАТО, где украинские подразделения беспилотников демонстративно "разгромили" силы альянса, только подчеркнули эту пропасть.
"Поэтому совершенно очевидно, что нашим партнерам нужно было еще вчера принять решение, сделать коалицию действенной. И как следствие определить то количество войск, которые они могли бы направить в Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации и получения соответствующего опыта, который должен был бы и гарантированно сделал бы войска каждой отдельной страны Североатлантического альянса в разы сильнее с оборонной точки зрения, чем они есть сейчас", - подчеркнул Федоренко.
Разгром батальонов НАТО украинскими дронщиками
Как писал УНИАН, во время учений НАТО в Эстонии в мае 2025 года десяток украинских дронщиков, привлеченных в качестве условного противника, за полдня условно "разгромили" два батальона альянса.
Впоследствии бойцы 412-й бригады Nemesis и 427-й бригады Rarog рассказали, что успех обеспечили массовое применение дронов, аэроразведка, минирование логистики и удары по наступательным группам. По словам украинских военных, поражение НАТО стало следствием типичных ошибок европейских подразделений и продемонстрировало, что тактика крупных механизированных штурмов устарела, а главная угроза на современном поле боя исходит из воздуха.