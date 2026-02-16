16 февраля - день, когда украинцам стоит вспомнить о единстве.

16 февраля - очень важный день для нашей страны, поскольку в Украине наступает сразу три больших торжества. Несколько поводов для празднования также есть на международном уровне. А по народным верованиям в праздник сегодня принято готовить вареники.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Всемирный день логистики, в который поздравляют логистов, то есть специалистов по составлению цепочек поставок и транспортировке продукции. Без этих профессионалов не может работать ни один бизнес по продаже товаров.

Есть еще некоторые международные праздники сегодня - День опеки над приемными детьми, День инноваций, День здорового способа жизни, День миндаля.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю 16 февраля чествуют Памфила Пресвитера и еще одиннадцать святых мучеников, которых казнили в период гонений на христиан. В старом календаре в эту дату чествовали библейских персонажей Симеона и Анну Пророчицу, которые встретили младенца Иисуса в Иерусалимском храме.

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, можно читать молитвы о разрешении тревог, исцелении заболеваний, помощи в трудных делах. Важно молиться искренне и с верой в том, что святые мученики действительно помогут.

Какой сегодня праздник в Украине

День единения учрежден в 2022 году Владимиром Зеленским, а его датой стало 16 февраля. Этот праздник напоминает нам, что во время полномасштабной войны украинцам как никогда важно отбросить все разногласия и сплотиться перед угрозой.

Также 16 февраля празднуется День военного журналиста Украины, установленный, чтобы почтить мужество и высокий профессионализм работников СМИ на передовой. Рискуя своей безопасностью, они освещают события на передовой, документируют преступления российской армии и раскрывают всему миру правду о войне.

Наконец, в эту дату начинается народно-религиозное торжество - Масленица 2026. Празднуется она не один день, а целую неделю перед Великим постом. Масленичные традиции существовали у наших предков много веков.

Какой сегодня праздник в народе

Дата 16 февраля ранее славилась заморозками, вот что о ней говорят народные приметы:

если потеплело, то это ненадолго - скоро снова ударят морозы;

к веткам деревьев липнет снег - к урожайному лету;

если небо ясное, то скоро похолодает;

тают сосульки и лед на реках - признак ранней весны.

Народный праздник сегодня в Украине, то есть Масленица, связан с традицией приготовления кисломолочных блюд. Особенное место на столе занимали вареники с творогом, заправленные сметаной. Также в масленичную неделю у наших предков было принято "наказывать" холостяков: неженатым юношам к ноге женщины привязывали деревянную колодку и заставляли так ходить, пока мужчина не угостит дам или не выберет невесту.

В давние времена крестьяне с этой даты начинали чистить, чинить и затачивать садовый инвентарь: лопаты, грабли, плуги, топоры. Хотя до посевов еще далеко, подготовку к ним хозяева начинали заранее, чтобы продемонстрировать свое трудолюбие.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования запрещают ругаться матом, пить спиртное, примерять чужую одежду. А если идете в гости, не стоит приходить с пустыми руками, иначе будет пусто в карманах. Также неудачным сегодня праздник считается для рукоделия и работы руками - сделанные вручную изделия получатся некрасивыми.

Вас также могут заинтересовать новости: