В Мюнхене стало ясно, что отношения Европы и США находятся на грани разрыва, - Politico

Европа и Америка нужны друг другу, но доверие утрачено.

На Мюнхенской конференции по безопасности европейцы были вынуждены признать, что отношения со США находятся в плачевном состоянии, и хотя альянс продолжает функционировать, старый порядок, связывавший две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, рухнул.

Как пишет Politico, нет единого мнения о том, как отношения могут развиваться дальше, учитывая регулярные удары, которые администрация Дональда Трампа с удовольствием наносит системе.

"Один европейский генеральный директор сказал, что потребуется "целое поколение", чтобы восстановить доверие, утраченное за последний год", - отмечается в статье.

Попытка наладить отношения

Такие настроения не изменила явная попытка высокопоставленных американских чиновников смягчить недавние атаки и заверить в сохранении американского присутствия в НАТО.

"Соединенные Штаты и Европа – мы должны быть вместе", – сказал госсекретарь Марко Рубио.

В то же время он сформулировал свой призыв в выражениях, основанных на общих (часто экономических) интересах, а не на общих ценностях демократии и верховенства права, которые скрепляли альянс в прошлые десятилетия.

Ответ европейских лидеров был вежливым - поскольку никто не хочет разрывать оставшиеся связи с Соединенными Штатами, чьи войска, ядерное оружие и военный потенциал по-прежнему обеспечивают континенту важнейшую безопасность от России, отмечает издание:

"Однако в кулуарах мероприятия несколько официальных лиц сравнили нынешнее положение дел с жестокими отношениями, в которых агрессор обвиняет жертву, колеблясь между насилием и лестными словами".

Европейские лидеры обращаются к себе за долгосрочной защитой

Франция, Германия и Швеция начинают предварительные переговоры о том, как французский атомный арсенал может способствовать безопасности континента – это вызвано опасениями по поводу надежности американского ядерного зонтика.

Другие лидеры думают так же. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил в воскресенье, что разработка Варшавой ядерного оружия "это путь, по которому мы должны идти", чтобы отразить "агрессивную, имперскую Российскую Федерацию".

Главные проблемы

Хотя за последний год Трамп бросил множество вызовов старым отношениям в сфере безопасности, наиболее глубокий разрыв был вызван неоднократными призывами президента США к аннексии Гренландии, территории Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала продолжающееся давление США "неприемлемым" и предупредила: "Позвольте мне выразиться так: если одна страна НАТО нападает на другую страну НАТО, то НАТО прекращает свое существование. Тогда игра окончена".

Несмотря на более теплые заявления представителей администрации, на континенте нет консенсуса относительно того, как следует воспринимать США и куда они движутся, даже если выборы вернут в Вашингтон более дружелюбное руководство. Одно общепризнано – послевоенный альянс в его прежнем виде распался:

"Осталось мало иллюзий, что подчеркивает тот факт, что Рубио сел на самолет из Мюнхена в дружественные России Венгрию и Словакию. Европейцы также не упустили из виду тот факт, что Рубио почти не упомянул Россию и Украину в своем выступлении, сообщили POLITICO несколько официальных лиц".

Мюнхенская конференция - выводы

Выступление государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности обозреватели расценили как попытку успокоить европейских союзников. В своей речи он подчеркивал исторические связи между США и Европой и призвал к возрождению трансатлантического альянса. Однако это выступление не сняло глубокого недоверия между союзниками.

Рубио также сказал, что Европа и США "принадлежат друг другу". Однако, как пишет CNN, "послание было четким: меняйся или тебя покинут".

