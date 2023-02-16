16 февраля 2022 года президент Украины установил новый праздник - День единения.

Сегодня Украина отмечает День единения. Его президент Украины Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года на фоне предупреждений о возможной войне. Об истории этой даты, мероприятих дня и традициях - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали о том, каким был День единения Украины 2022.

День единения - история даты

Зимой 2022 года американская и западноевропейская разведки предупреждали Украину о возможном вторжении РФ и даже называли дату - 16 февраля. Никто не хотел верить в это - страна продолжала жить своей жизнью и заботами. Но в обществе все-таки начались волнения. Для поднятия духа и, чтобы уменьшить психологическое давление президент Украины Владимир Зеленский установил новый праздник, который призван напомнить, что именно в единении - наши сила и мощь. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения", - сказал тогда президент. Так появился День единения 16 февраля.

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День единения 2023 - традиции и мероприятия

День единения - молодой праздник. У него нет сложившихся годами традиций, но в условиях войны он приобрел особый смысл - показать миру, что мы сегодня - как никогда едины и во что бы то ни стало будем отстаивать свою независимость и свое будущее.

Сегодня в Украине в городах и поселках поднимают государственный флаг и исполняют гимн. Присоединиться к празднованию можно, надев вышиванку, прикрепив сине-желтую ленту или поддержать тех, кто сейчас борется за нашу свободу и мир на фронте.

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