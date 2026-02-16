16 февраля в Украине станет еще холоднее, снег и дожди продолжатся

Только на юге страны ожидается преимущественно сухая погода.

В понедельник, 16 февраля, похолодание в Украине продолжится. Сегодня температура снизится еще сильнее, до "плюсов" воздух прогреется только на востоке и юго-востоке. По всей стране, кроме юга, пройдет снег, мокрый снег и небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью -8°, днем -6°, небольшой снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -15°, днем -5°, небольшой снег.

В Ривне сегодня пасмурно, ночью -13°, днем -5°, небольшой снег.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -10°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -10°, днем -5°, небольшой снег.

В Виннице сегодня будет -10°...-5°, пасмурно, небольшой снег.

В Житомире в понедельник ночью будет -10°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-5°, пасмурно, небольшой снег.

В Черкассах сегодня ночью -7°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+2°, небольшой дождь.

В Одессе 16 февраля - пасмурно, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, небольшой дождь, +3°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.

16 февраля - какой праздник, приметы погоды

16 февраля - святых мучеников Памфила и Порфирия. По приметам, если ветер в этот день сильный, то лето будет дождливым.

