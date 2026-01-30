Британская армия 'абсолютно ошеломила' украинцев отсутствием базового элемента, - СМИ

Британцам пришлось внести поправки в свою программу тренировок украинских новобранцев.

Через программу обучения в Великобритании за время полномасштабной войны прошли десятки тысяч украинских военных. Одна из вещей, которая шокировала украинцев в начале этой программы, – это отсутствие антидроновых сетей над тренировочными окопами. Об этом в комментарии Business Insider рассказал британский подполковник Бен Ирвин-Кларк.

Британский офицер отметил, что за 20 лет своей службы в армии он никогда не видел сетей для остановки беспилотников. Однако для украинцев это уже стало базовым элементом защиты.

По его словам, "украинцы были абсолютно ошеломлены", не увидев сеток над британскими окопами, потому что на российско-украинском фронте "конечно, вы ставите сетки на свои позиции, потому что так вы защищаетесь".

Видео дня

Ирвин-Кларк рассказал, что британским военным пришлось быстро исправлять упущение.

"Мы обошли каждый рыбацкий порт на востоке Англии, прося у них старые рыболовные сети, – поделился офицер, – и теперь у нас есть сотни и сотни метров рыболовных сетей, которые мы развешиваем на позициях во время проведения учений", – сказал офицер.

При этом он признался, что не знает, является ли это правильным типом сетей для защиты от дронов, но для тренировочных задач они подошли.

"Это абсолютно бесплатно, и это урок, который мы полностью усвоили от наших украинских братьев и сестер", – сказал британский подполковник и добавил, что это "лишь один пример" того, как украинский опыт на передовой повлиял на военную подготовку у самих британцев.

Полковник Бордман, командир британской программы обучения украинцев, отметил, что привычная для армий НАТО тактика, вероятно, потерпит неудачу в реальных боевых условиях, и поэтому британцы сейчас пытаются усвоить украинский опыт. Например, Великобритания скорректировала свое мышление относительно того, как ведутся окопные бои.

Также британцы создали собственный "центр дронов", где солдаты могут ремонтировать дроны и разрабатывать новые, а также отрабатывать боевые действия с использованием беспилотников.

Война в Украине: последние новости

Как пишет УНИАН, быстрое продвижение российских войск в районе Гуляйполя обнажило системную проблему для Украины – нехватку сил и ресурсов для обороны фронта протяженностью более 1100 км. Оборону города длительное время держали подразделения территориальной обороны с острым дефицитом людей и вооружения, а ротация постепенно практически прекратилась, что местные жители и военные связывают с кадровым голодом.

После обострения ситуации Украина перебросила подкрепление и ведет контратаки, параллельно возводя многоуровневые укрепления в Запорожской области, однако командиры признают, что ресурсов не хватает и боевые действия все больше напоминают "тушение пожаров" – сдерживание прорыва на одном участке ценой ослабления другого.

Вас также могут заинтересовать новости: