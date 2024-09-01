В Великобритании в рамках операции "Интерфлекс" будущие командиры взводов ВСУ под руководством австралийских и финских инструкторов учатся и отрабатывают штурм вражеских траншей. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ и показали фото с учений.
"Начиная с этапа сбора и анализа разведывательной информации, подготовки и доведения боевого приказа, наши военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач", - отметили в сообщении.
В Генштабе отметили, что от штурма окопов до занятия круговой обороны после их зачистки от врага является каждым важным шагом для обеспечения безопасности и эффективности действий на фронте. Также защитники проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности.
Обучение украинских военных - последние новости
Ранее высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Жозеп Боррель заявил, что подготовку на территории ЕС смогут проходить больше украинских военных, чем сейчас. По его словам, обучение украинских бойцов будет проходить максимально близко к Украине, однако не на ее территории.
В то же время секретарь минобороны Германии Томас Гитшлер рассказал, что страны Европейского Союза подготовили уже 60 тысяч украинских военных. Он отметил, что только Германия до конца 2024 года обучит 10 тысяч бойцов.