В частности бойцы проходят все этапы для успешного выполнения боевых задач.

В Великобритании в рамках операции "Интерфлекс" будущие командиры взводов ВСУ под руководством австралийских и финских инструкторов учатся и отрабатывают штурм вражеских траншей. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ и показали фото с учений.

"Начиная с этапа сбора и анализа разведывательной информации, подготовки и доведения боевого приказа, наши военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач", - отметили в сообщении.

В Генштабе отметили, что от штурма окопов до занятия круговой обороны после их зачистки от врага является каждым важным шагом для обеспечения безопасности и эффективности действий на фронте. Также защитники проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности.

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Обучение украинских военных - последние новости

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Жозеп Боррель заявил, что подготовку на территории ЕС смогут проходить больше украинских военных, чем сейчас. По его словам, обучение украинских бойцов будет проходить максимально близко к Украине, однако не на ее территории.

В то же время секретарь минобороны Германии Томас Гитшлер рассказал, что страны Европейского Союза подготовили уже 60 тысяч украинских военных. Он отметил, что только Германия до конца 2024 года обучит 10 тысяч бойцов.

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