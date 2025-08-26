Издание считает, что если Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за завершение войны в Украине, он должен давить на Путина.

Если президенту США Дональду Трампу удастся остановить войну России против Украины и добиться длительного мира, то он, без сомнения, заслуживает получить Нобелевскую премию мира. Однако, чтобы соглашение просуществовало дольше, чем на документе высохнут чернила, оно должно устраивать обе стороны, пишет The Hill.

Издание предполагает, что на данный момент наказать агрессора в той мере, которой он заслуживает, может оказаться невозможным. Компромисс неизбежен даже если для жертвы, то есть Украины, он является неприемлемым.

В публикации указывается, что есть два легитимных и устойчивых пути завершения российско-украинской войны. Например, Украина и Россия подписывают соглашение, которое не удовлетворяет желаемые цели обеих сторон. Или же, как добавляет издание, Россия может добровольно отказаться от своей империалистической войны. Однако, этот вариант маловероятен.

Во-первых, Россия искренне верит, что Украина как государство должна быть уничтожена, чтобы она сама могла выжить. Отмечается, что политическое и, возможно, физическое выживание российского диктатора Владимира Путина зависит от исхода войны.

Во-вторых, учитывая то, что с начала полномасштабной войны погибли и получили ранения более 1 миллиона россиян, а также введенные санкции против России разрушили экономику, только сокрушительная победа будет приемлемой для страны-агрессора.

В-третьих, как указывает издание, кремлевский диктатор понимает, что как только завершится война в Украине, несколько сотен тысяч демобилизованных солдат, которые являются разъяренными, агерсивными и вооруженными, набросятся на российское общество и уровень преступности станет еще выше. Отмечается, что Путин также понимает, что голодные солдаты, которые вернутся домой, могут и свергнуть его режим.

В-четвертых, президент России смог создать военную экономику, которая приносит пользу значительной части населения страны и различным элитам. После окончания войны переход из такой экономики к потребительской может вызвать трудности с адаптацией и может произойти спад.

И последнее, но не менее главное это то, что война против Украины позволяет Путину делать вид, что Россия все еще остается великой державой. Когда война закончится, россияне и элита поймут, что российский диктатор превратил их страну в придаток Китая и Северной Кореи.

Поэтому, по мнению издания, если президент США Дональд Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию мира, он должен будет решить основную причину войны в Украине, а именно Путина. Указывается, что все остальное может привести лишь к фальшивому миру.

