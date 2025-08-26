Рубио в понедельник провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и европейскими дипломатами.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в понедельник провел переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и европейскими дипломатами, и обсудил усилия по прекращению войны в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

"Государственный секретарь, министры иностранных дел и высокий представитель договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной путем достижения прочного урегулирования на основе переговоров", - отмечается в сообщении.

Глава украинского МИД Андрей Сибига прокомментировал разговор на своей странице в Х.

"Я принял участие в важном совещании, посвященном пути к миру и гарантиям безопасности для Украины, организованном США. Я благодарен госсекретарю Рубио за его усилия и президенту Трампу за его миротворческое лидерство", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что подтвердил позицию Украины о том, что гарантии безопасности должны быть "конкретными, юридически обязывающими и эффективными".

"Они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни. Мы все убеждены, что украинская армия является фундаментальным звеном любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление — наш главный приоритет".

Он также подчеркнул, что Украина готова к дальнейшим шагам к миру.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических регионах. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс", - подчеркнул глава МИД.

Он при этом подчеркнул, что если Россия будет тянуть время и отвергать значимые, конструктивные шаги к миру, "ей придется столкнуться с последствиями: серьезным ужесточением санкций и укреплением потенциала Украины".

Отмечается, что в переговорах приняли участие также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кая Каллас.

США и война в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений относительно войны России в Украине. По словам Трампа, в конце концов война будет остановлена. При этом он отметил, что детали гарантий безопасности еще не обсуждались.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что в администрации Трампа признают, что прекратить войну - это более сложная задача, чем начать и вести боевые действия. Однако он высказал надежду, что через год, на следующий День независимости в 2026 году, Украина будет другой страной, в мире.

