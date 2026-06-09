Боятся новой 'Паутины': на трассе рядом с резиденцией Путина установили антидроновые сетки

Противодроновые ограждения появились на трассе после украинской операции "Паутина".

В Валдайском районе Новгородской области РФ над парковками фур установили противодроновые ограждения. Об этом сообщил российский журналист Олег Кашин в своем Telegram-канале, опубликовав снимки с защитными сетками.

Как пишет "Агентство" эти противодроновые ограждения расположены на трассе примерно в 9 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина. Обычно такие сети устанавливают на фронте для защиты от небольших FPV-дронов.

Отмечается, что противодроновые ограждения появились на трассе после украинской операции "Паутина".

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Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев в своем Telegram-канале заявил, что эти противодроновые сетки, вероятно, нужны не для того, чтобы защитить грузовики от вражеских дронов, а для того, чтобы защититься от грузовиков, если внутри них будут находиться опасные предметы.

Левиев напомнил, что в рамках украинской операции дроны также были спрятаны внутри прицепов грузовиков. Когда грузовики приблизились к военным аэродромам, которые были целями атаки, у фур открылись крыши, беспилотники вылетели и нанесли удары.

"Антидроновый коридор" на Курщине - что известно

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что российские оккупанты обустроили "антидроновый коридор" на территории Курской области.

Он отметил, что военные Сил обороны уничтожают ресурсы врага, несмотря на эти коридоры. Демченко заверил, что ВСУ будут продолжать делать все возможное для того, чтобы уничтожать эти "антидронные коридоры" и не позволять их расширять для свободного передвижения врага у границы с Украиной.

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