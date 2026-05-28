Россияне натянули антидроновую сетку над рубкой атомной подводной лодки Северного флота

Эта подводная лодка была замечена в Видьеево на Кольском полуострове.

Российские военные натянули антидроновую сетку над рубкой одной из атомных подводных лодок проекта 945А Северного флота ВМФ РФ. В данном случае речь идет о носителе крылатых ПКР типа П-700 "Гранит", печально известный "Курск" принадлежал именно к этому проекту.

Об этом сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в Facebook.

Он напомнил, что до этого была новость о том, что россияне натянули антидроновые сетки на атомных подводных лодках проекта 955 под межконтинентальные баллистические ракеты на Тихоокеанском флоте РФ.

Видео дня

"Конкретно о географии – эта подводная лодка была зафиксирована в Видяево на Кольском полуострове, а оттуда до аэродрома "Оленья", одного из основных для стратегической авиации РФ, – недалеко", – отметил эксперт.

Киричевский подчеркнул, что в апреле также поступало сообщение о том, что Северный флот РФ сформировал новую вертолетную эскадрилью на редких ударно-транспортных Ка-29, в том числе для прикрытия от наших дронов.

"Никогда бы не подумал, что в контексте российско-украинской войны станут актуальными новости даже о таком "стратегическом" виде вооружения, как атомные подводные лодки. Но что поделаешь – россияне хотели "качалки", так "качалка" их и настигает", – добавил он.

Установка антидроновых сетей на подводных лодках РФ

Как сообщал УНИАН, на российской стратегической базе подводных лодок "Рыбачий" на Камчатском полуострове в Тихом океане, несмотря на то, что она находится за тысячи километров от зоны боевых действий в Украине, наблюдались признаки усиления оборонительных мер. На новых спутниковых снимках можно заметить наличие средств защиты от дронов вокруг атомных подводных лодок. Это свидетельствует о том, что российское командование опасается атак со стороны Украины.

База "Рыбачий" находится в 7 400 км к востоку от Украины. Две атомные подводные лодки проекта 955 "Борей" и проекта 955А "Борей-А" с баллистическими ракетами, базирующиеся на этой базе, в настоящее время покрыты сетками для защиты от дронов.

Это не первые корабли ВМФ России, оснащенные средствами защиты от дронов. Например, в Черном море ранее заметили опытное судно "Селигер" проекта 11982 "Ладога", речные канонерские лодки проекта 1204 типа "Шмель" и противодиверсионные катера проекта 21980 типа "Грачонок", оснащенные различными защитными клетками и сетками.

Вас также могут заинтересовать новости: