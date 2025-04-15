Наши военные уничтожают там не только технику, но и тех, кто этот коридор строит.

Российские оккупационные войска обустроили "антидроновый коридор" на территории Курской области РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Антидроновий коридор" находится в пределах Курской области. Враг обустраивает такие коридоры для того, чтобы исключить удары по технике, которая передвигается по этим коридорам, оберегая ее от наших воздушных средств, которыми мы можем дотянуться на территорию России", – сказал Демченко.

Он отметил, что военные Сил обороны уничтожают ресурсы врага, несмотря на эти коридоры. Демченко заверил, что ВСУ будут продолжать делать все возможное для того, чтобы уничтожать эти "антидронные коридоры" и не позволять их расширять для свободного передвижения врага у границы с Украиной.

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Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов рассказал, что за два месяца 2025 года россияне потеряли больше тяжелой техники, чем есть на вооружении немецкого Бундесвера.

При этом он отметил, что враг начал применять определенные "новинки" для уменьшения потерь бронетехники. В частности, россияне стали натягивать антидронные сетки вдоль дорог. Также растет применение оккупантами дронов на оптоволокне.

Кроме того, штурмы на мотоциклах стали не таким уж и редким явлением. Более того, оккупанты даже едут в атаки на электрических самокатах. Такой подход украинские военные зафиксировали в районе Покровска Донецкой области.

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