Французский лидер отметил, что многие вещи в этом плане затрагивают европейцев.

Представленный Соединенными Штатами Америки "мирный план" для завершения войны в Украине является хорошей основой для работы. Однако его надо пересмотреть с привлечением представителей Европы.

Такое заявление сделал в комментарии журналистам на встрече G20 в Южной Африке президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters. Он отметил, что в этом плане есть "достаточно знакомые идеи".

"Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами", – акцентировал французский лидер.

Макрон пояснил, что многие вещи в этом плане затрагивают европейцев: замороженные активы РФ находятся в Европе, европейская интеграция Украины – тоже в руках европейцев.

"Знание о том, что делает НАТО, находится в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, которые требуют более широких консультаций", – констатировал Эммануэль Макрон.

"Мирный план" Трампа: как реагирует мир

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предложенный Соединенными Штатами Америки план по урегулированию войны в Украине требует доработок.

"Это предложение требует совместной работы. Россия не может навязывать Украине и Европе свои условия", – добавил Туск.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, назвал план ничем не обоснованным принуждением Украины к капитуляции. По его словам, "так называемый мирный план предусматривает военную кастрацию Украины".

