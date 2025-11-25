По его словам, их разместят вдали от линии фронта.

После подписания мирного соглашения — не во время войны — планируется размещение "сил гарантирования безопасности" вдали от линии фронта, в таких городах, как Киев или Одесса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В их состав, по его словам в интервью RTL, войдут британские, французские и турецкие военные, чья задача будет заключаться в подготовке украинских сил и обеспечении безопасности — аналогично тому, как страны НАТО уже помогают государствам на восточном фланге Альянса.

Он подчеркнул, что это будет делаться в рамках межправительственной коалиции, а не НАТО, и что около двадцати стран готовы внести вклад — на суше, на море или в воздухе. Кроме того, Макрон подчеркнул, что "не может быть устойчивого мира, если украинскую армию ограничат в ее возможностях обороняться и сдерживать любую агрессию".

Другие заявления европейцев

Ранее УНИАН сообщал, что требование России о невступлении Украины в НАТО является неприемлемым. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел. Он предостерег от повторения Мюнхенского договора с Украиной, когда Германия, Великобритания, Франция и Италия договорились между собой о том, что Чехословакия должна отдать Гитлеру Судетскую область.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что переговоры в Женеве прокомментировал и генсек НАТО. Он подчеркнул, что эта встреча была очень успешна.

