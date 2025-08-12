Флейц считает, что Трамп действительно хочет положить конец войне в Украине, но мирное соглашение может не устроить нашу страну.

Любое соглашение о прекращении войны будет "неприятным" или "очень сложным" для Украины, считает бывший советник президента США Дональда Трампа Фред Флейц, пишет Sky News.

По мнению Флейца, перед встречей политиков на Аляске в эту пятницу, 15 августа, мы наблюдаем "позирование с обеих сторон".

"Я думаю, что Трамп говорит Путину: "Я дам тебе еще один шанс договориться о перемирии", прежде чем ввести жесткие санкции", - сказал экс-советник главы Белого дома.

Флейц заявил, что президент США действительно хочет, чтобы прекратились убийства в Украине, о чем он заявлял еще в 2024 году до того, как выиграл во второй раз президентские выборы.

"Он считает эту войну возмутительной, он считает ее ненужной, и я думаю, что он бы предпочел бы немедленного прекращения огня и прекращения убийств", - заявил Флейц.

При этом, бывший советник президента США считает, что Украине будет трудно принять детали соглашения.

"Мир скажет, что это неморально, но я считаю, что это моральнее, чем позволить конфликту продолжаться", - добавил он.

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома заявил, что он попытается вернуть Украине часть оккупированных Россией территорий. Тем не менее, Трамп возмутился тем фактом, что Украине нужно внести правки в Конституцию для обмена территориями со страной-агрессором, тогда как президенту Украины Владимиру Зеленскому можно "вступить в войну и убить всех".

Также мы писали, что президент США объяснил, почему не ввел новые санкции против России, ведь 8 августа истек срок ультиматума, который он озвучил Путину. Трамп заявил, что готов был сделать даже больше, чем ввести новые санкции, но получил звонок с предложением от России встретиться. Поэтому, он хочет услышать, что Путин ему предложит на встрече.

