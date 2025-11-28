Исход любой войны в мире может зависеть от поставок из Китая, и Украина не исключение.

Война в Украине демонстрирует тотальную мировую зависимость от дешевых технологий из Китая, что может быть потенциально опасным. Запад спешит уменьшить эту зависимость, опасаясь, что в случае крупного конфликта она может оказаться катастрофической.

Колумнист Reuters Питер Эппс пишет, что отдел инноваций Министерства обороны США составляет "голубой список" разрешенных беспилотных летательных аппаратов, в которых нет важных компонентов из Китая, России, Северной Кореи и других потенциально враждебных государств.

Однако Китай остается самым крупным игроком на этом рынке. Еще в 2024 году американский аналитический центр оценил, что Пекин доминирует на 80% мирового рынка дронов, либо через производство готовых дронов, либо их компонентов.

Необходимость постоянного перевооружения стала проблемой

Доминирование Китая на рынке значительно осложняет усилия США и их основных союзников по быстрому перевооружению, что обусловлено опасениями относительно столкновения с Пекином, который может быть спровоцирован вторжением на Тайвань, а в Европе - полномасштабным вторжением России в Украину и растущей угрозой со стороны Кремля для восточных государств-членов НАТО.

Эта зависимость не ограничивается только дронами. Так, в начале этого года китайский бойкот экспорта "редкоземельных" минералов привел к тому, что целые сегменты западной авиационной и оборонной промышленности оказались в затруднительном положении.

Отмечается, что сейчас Китай контролирует 80-90% мирового экспорта и переработки редкоземельных элементов, и может пройти несколько лет, прежде чем появятся другие производственные мощности.

Запад по-прежнему сильно зависит от Китая и нескольких других стран в поставках ряда веществ и химических прекурсоров для производства взрывчатки, фармацевтических препаратов и других промышленных компонентов. Наряду с продукцией оборонного назначения, это дает Пекину относительную монополию на рынке аккумуляторных батарей и технологий возобновляемой энергетики.

У Китая есть преимущество

Украинский технологический предприниматель Эвелина Бучацкая рассказала, что оборонные компании часто сталкиваются с трудностями при поиске некитайских компонентов, как линзы для систем наблюдения и атаки.

Многие нынешние и бывшие западные чиновники считают это частью целенаправленной стратегии, в рамках которой Китай намеренно субсидирует ключевые стратегические отрасли, включая производство редких и электрических компонентов, мешая появлению конкурентов в других странах.

Что касается дронов и другого оружия в Украине, то Китай доволен тем, что поддерживает открытые линии поставок для обеих сторон. Украинские специалисты говорят, что, хотя Пекин не производит готовые системы вооружения ни для России, ни для Украины, он эффективно использует войну для разработки компонентов и материалов, которые входят в состав такого оружия.

В случае войны с США или другим противником эти ресурсы могли бы поддержать военную промышленность Китая. Кроме того, если Пекин внезапно заблокирует поставки на Запад, то это усложнит любой конфликт для противников Поднебесной.

Проблем подкинул и президент США Дональд Трамп. Он начале года на короткое время прекратил предоставление разведывательной информации и оружия в Украину, из-за чего многие страны стремятся снизить зависимость от США, боясь оказаться в подобной ситуации.

Влияние Китая на мировую экономику - главные новости

Торговля с Китаем долгие годы была выгодна всем - и Пекину, и его партнерам. Китайские компании намертво врезались в экономики западных стран и не только. К сожалению, желание Запада сэкономить сыграло злую шутку.

Так, торговая война президента США Дональда Трампа вскрыла зависимость от Китая. Из-за драконовских пошлин и ряда ограничений промышленность некоторых стран была на грани остановки, в частности, речь идет о Европейском Союзе. По данным Торговой палаты ЕС в Китае, в августе европейские компании семь раз останавливали производство, и в сентябре ожидалось еще 46 остановок.

В свою очередь США и Австралия подписали двустороннее соглашение по редкоземельным металлам, бросая вызов мировой монополии Китая на критические ископаемые.

