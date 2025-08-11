Президент США говорит, что "собирался сделать гораздо больше".

8 августа истек срок ультиматума президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа России. Он обещал ввести против РФ вторичные санкции и пошлины, если не будет достигнуто перемирие, но обещание все же не выполнил.

Как пояснил сам Трамп во время пресс-конференции, он не стал вводить новые санкции из-за того, что ему было предложено провести встречу с правителем России Владимиром Путиным.

"Я собирался сделать гораздо больше, но я получил звонок, что они хотят встретиться. Я посмотрю, о чем они хотят поговорить", – сказал американский лидер.

По словам Трампа, он хотел бы увидеть прекращение огня в войне, которую РФ ведет против Украины, и лучшее соглашение для каждой стороны.

"Для танго нужны двое. У меня будет встреча на следующей неделе с ним (речь о российском диктаторе Путине, – ред.). У меня хорошие отношения с ним, хотя я не был с ним хорошим", – добавил президент США.

Война в Украине: другие заявления Трампа

Во время этой пресс-конференции Трамп сделал ряд громких заявлений. В частности, он сказал, что будет пытаться вернуть часть "ценной территории", которую оккупировала Россия, обратно Украине.

Кроме того, американский лидер заявил, что надеется на конструктивный диалог во время предстоящей встречи с диктатором Путиным. Он обещает позвонить европейским лидерам по итогам разговора.

