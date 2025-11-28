В ЕС убеждены в легитимности президента Украины, поскольку он был демократически избран народом Украины.

В Европейском Союзе отвергли заявления Путина о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и отсутствии у него полномочий вести мирные переговоры. Об этом на брифинге сообщила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо.

В частности, в Еврокомиссии отреагировали на утверждение российского диктатора Владимира Путина о том, что для него президент Украины якобы не имеет достаточной легитимности для подписания соглашения о мире.

"Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины. Поэтому, очевидно, что именно при таких условиях мы работаем и поддерживаем", - подчеркнула Пиньо.

В частности, пресс-секретарь отметила, что Зеленский прилагает много усилий, чтобы на самом деле положить конец этой ужасной войне и установить мир.

"Очевидно, что президент Путин имеет определенные трудности по признанию демократически избранного президента соседней страны, Украины", - отметила Пиньо.

Заявления Путина о нелегитимности Зеленского

Как сообщал УНИАН, накануне Путин в очередной раз выразил сомнение в легитимности президента Зеленского, заявляя, что это якобы делает невозможным юридически обязывающее мирное соглашение.

Также Путин не меняет своих ультимативных требований к Украине о признании российскими оккупированных украинских территорий, в частности Крыма, Донецкой и Луганской областей. Также диктатор требует выхода украинских войск с тех территорий, которые российским захватчикам не удается захватить.

