Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева трогательно поздравила приемного сына Вадима с 20-летием.
В своем Instagram в stories спортсменка опубликовала коллаж из его фото в разном возрасте и пожелала:
"Сынок, с днем рождения! Мечтаешь смело, работаешь сильно - пусть мир отвечает тебе возможностями".
Как писал УНИАН, Вадим сейчас учится в Georgia Tech (Georgia Institute of Technology - Грузинский технологический институт в Атланте).
Недавно Лилия Подкопаева призналась, знает ли сын, что он усыновлен:
"Я никогда не объясняла, никогда этого не боялась и даже никаких вопросов не было. Мне кажется, что мы этот момент очень плавно прошли. Он знает, что усыновлен... Моя мама рассказала, когда ему было 3-4 года. Мы возвращались с отдыха и ехали мимо детского дома. И я говорю: "Я была в этом доме раньше и здесь живут дети, от которых отказались родители". И Вадим мне говорит: "А ты меня в этом доме нашла?" - я тогда замерла...".