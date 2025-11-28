В районе Купянска ситуация для Сил обороны лучше, чем говорит Путин.

Заявления Путина об успехах РФ на фронте - это скорее пропаганда, однако ситуация для Сил обороны там все равно сложная. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Игорь Романенко - генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В Покровске наши удерживают северную часть города, совместно с подразделениями, которые действуют в Мирнограде. Их пытаются окружать, особенно этот карман к югу от Мирнограда. Там тяжелая ситуация. Фактически боевые действия наших войск сводятся к тому, чтобы удерживать, насколько это возможно, пути логистического обеспечения. И для того, чтобы противник там не застоялся, проводят рейды спецподразделения, не давая возможности закрепляться противнику", - сказал Романенко.

Он добавил, что россияне в районе Покровска пытаются взять Силы обороны Украины в полное кольцо, однако пока им это не удается. В то же время, как отметил генерал, ситуация в районе Купянска для украинских защитников лучше.

"Там наши войска перерезают в северо-западной части логистические пути россиян. Которые продвинулись, эти два вклинения. И понимая, чем это может для них обернуться, россияне соответствующим образом предпринимают действия, чтобы этого не допустить. И непростая ситуация для нашего гарнизона к востоку от Купянска. Где через реку осуществляется логистическое обеспечение", - добавил Романенко.

Ранее Силы обороны юга сообщали об остановке наступления РФ в районе Гуляйполя. Там отметили, что украинским защитникам удалось стабилизировать фронт на этом направлении.

В то же время в структуре отметили, что Силам обороны пришлось отойти от ряда населенных пунктов в этом районе. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций и населенных пунктов из-за того, что РФ разрушила часть укреплений.

Между тем начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления Путина о якобы успехах РФ в районе Купянска. Он отметил, что в городе остается несколько десятков захватчиков, однако они отрезаны от пополнений и нормального снабжения.

