Электрический кроссовер BMW iX3 отличает нестандартный дизайн, передовые технологии и большой запас хода.

В Top Gear определили лучший автомобиль года - им стал новый электрический кроссовер BMW iX3.

Об этом сообщается на сайте британского издания.

Недавно представленный iX3 стал первой моделью семейства BMW, которое получило название Neue Klasse. Саму машину построили на основе одноименного концепт-кара, который отсылает к оригинальным седанам и купе баварской марки 60-х годов.

Видео дня

Как сообщается, автомобиль поразил судей своим дизайном, прекрасной динамикой и различными инновациями. Кроме этого, BMW iX3 приятно удивил жюри большим запасом хода.

"iX3, как говорят дети, просто разбивает все в пух и прах и забирает себе самый главный приз", - говорят в Top Gear.

Ранее сообщалось, что цена новинки составит 60 000 долларов.

Top Gear также объявило победителей в других номинациях:

среди роскошных авто - Rolls-Royce Spectre Black Badge;

среди седанов - Mercedes-Benz CLA;

среди универсалов - Audi A6 Avant;

среди кроссоверов - Renault 4 E-Tech;

среди внедорожников - Land Rover Defender Octa;

среди дорогих кроссоверов - Aston Martin DBX S;

среди суперкаров - Ferrari 296 Speciale;

среди гиперкаров - Ferrari F80;

среди семейных авто - Kia PV5;

среди супермини - Hyundai Inster.

Награду за лучший дизайн забрал Dacia Hipster, тогда как победителем в номинации "Лучший звук" стал Ford Mustang GTD.

Лучшие автомобили - последние новости

Недавно Auto Express обнародовало список лучших подержанных автомобилей этого года и выбрали победителя. Им стал BMW 3 Series. Выбор обусловили не только характеристики авто, но и большой выбор комплектаций.

А еще раньше эксперты What Car? определили лучшее авто с пробегом, которое можно купить в этом году. Победителем стала модель Skoda Enyaq, которая предлагает практичный интерьер и высокий уровень комфорта для своего класса.

