Беременная украинская певица Любовь Юнак, более известная как Лавика, рассказала, кого они с мужем ждут - девочку или мальчика.

В интервью Славе Демину 40-летняя артистка сообщила, что сейчас находится на девятом месяце беременности, однако до родов еще планирует провести одно выступление. Остальные концерты она поставила на паузу. На вопрос, можно ли узнать пол ее ребенка, Лавика ответила так:

"Только тебе скажу... Пацан! Я не знаю, как растить пацана. Я была уверена, что будет девочка, потому что у нас все девочки вокруг, и все подружки с девочками. И здесь даже нечего передать нашему сыну, потому что все девочки. Но, посмотрим, надо сейчас мальчиков рожать".

Со своим вторым мужем Дмитрием Вознюком Лавика вместе уже три года. По словам певицы, он занимается электроавтомобилями.

