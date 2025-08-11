Трамп заявил, что его беспокоит то, что Зеленскому нужно конституционное разрешение, чтобы провести обмен территориями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоит то, что Украине нужно внести правки в Конституцию для обмена территориями с Россией. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

"Меня беспокоит, что Зеленский имеет право вступить в войну и убить всех, но ему нужно конституционное разрешение, чтобы провести обмен территориями", - сказал Трамп.

Глава Вашингтона заверил, что обмен территориями между Украиной и РФ обязательно состоится. Он добавил, что США попытаются вернуть часть оккупированных Россией территорий обратно Украине.

"Россия оккупировала часть важных территорий, мы попытаемся вернуть часть этих территорий Украине", - подчеркнул Трамп.

Трамп пообещал вернуть Украине часть "ценной территории"

Ранее во время пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией в ходе войны, назад Украине. Он подчеркнул, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным будет призывать его завершить войну.

"Надеюсь на конструктивный диалог. После встречи с Путиным я позвоню европейским лидерам", - сказал Трамп.

