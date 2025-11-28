Блогерша пользуется приложением для знакомств.

Украинская бизнесвумен, ресторатор и дизайнер одежды Даша Кацурина намекнула, что больше не состоит в отношениях.

Несмотря на появление множества слухов, 30-летняя блогерша не делала заявлений о разрыве с певцом и ведущим Владимиром Дантесом, однако на днях призналась подписчикам, что пользуется приложением для знакомств.

Кацурина опубликовала в своем Telergam-канале топ собственных открытий среди приложений за последнее время. Среди них оказался Raya, который сначала был создан как платформа для знакомств, но впоследствии расширил функционал до профессиональных и социальных сетей для людей из креативных индустрий:

"Дофамин на 1000%, приложение для знакомств".

Как известно, отношения Кацуриной с Владимиром Дантесом стали публичными в 2022 году, вскоре после громкого развода певца с Надей Дорофеевой. Пара активно делилась совместными фото и видео, путешествовала и появлялась вместе на публичных событиях.

Слухи о напряжении в отношениях начали появляться в конце 2024-го, когда влюбленные перестали появляться вместе и реже упоминали друг друга онлайн. Впоследствии их заметили отдельно на ивентах, а затем исчезли и намеки на совместную жизнь в соцсетях.

