Из-за легкого мороза тропы становятся скользкими, а густой туман снижает видимость.

В Карпатских горах зима постепенно набирает обороты. Но в сказочных условиях надо сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, на горе Поп Иван Черногорский облачно, юго-восточный ветер до 5 м/с, температура воздуха -2°C.

Кроме того, в урочище Заросляк царит густой туман, юго-западный ветер 5 м/с и температура -4°C.

"Такие условия могут выглядеть сказочно, но в горах каждая деталь имеет значение. Туман резко снижает видимость, а легкий мороз делает тропы скользкими", - отмечают спасатели.

В связи с этим, всем туристам в Карпатах рекомендуется проверять снаряжение перед выходом, обязательно брать с собой горячий напиток и запасную теплую одежду.

Также важно держать связь и заранее сообщать о маршруте, установить мобильное приложение "Спасение в горах".

"Если ухудшается погода - не рискуйте, возвращайтесь", - говорится в сообщении.

Туризм в Карпатах

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области появился новый туристический маршрут протяженностью 12 километров. Путешествие по этому маршруту начинается от Смугарских водопадов (также известны как Буковинские водопады) в селе Розтоки, проходит через уникальные скальные образования Протятые камни, мимо величественной скалы Соколиный Глаз, и завершается на живописном перевале Нимчич.

О снежных заносах в Карпатах уже сообщалось в октябре. Уже тогда фиксировались сугробы на уровне 80 сантиметров.

