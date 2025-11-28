Синоптик рассказал, приближается ли в Украину метеорологическая зима

Пока что в стране - превышением рекордных значений температур.

Сейчас по территории Украины движется атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки, но постепенно будет ослабевать. Об этом заявил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в эфире Ранок.LIVЕ.

"Сегодня атмосферный фронт будет двигаться в северо-восточном направлении, поэтому кое-где на территории Украины мы еще ожидаем небольшие осадки в дневные часы. В дальнейшем этот атмосферный фронт также будет двигаться в том же направлении. Однако он уже будет, так сказать, размываться", - сказал он.

По словам синоптика, преимущественно осадков уже не ожидаем. Только на южные области начнет влиять циклон, который сейчас располагается на территории Турции.

"Относительно температурных значений, то сегодня в дневные часы в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях мы ожидаем 1-6 градусов тепла. Во всех остальных областях - до +12°C. На юге страны - до +16°C. Это уже является превышением рекордных значений температуры", - пояснил Семилит.

Он рассказал, что 29 ноября ночные значения будут колебаться от +4 до -1°C, а днем большинство областей будут иметь +4...+9°C. Теплее всего традиционно будет на Юге и в отдельных районах Кировоградской и Днепропетровской областей - до +12°C.

"Говорить, что зима пришла можно, когда среднесуточные значения температуры снижаются ниже 0°. Сейчас мы не видим таких значений. Хотя кое-где в Карпатах сохраняется незначительный снежный покров высотой 1-3 см", - добавил синоптик.

Как сообщал УНИАН, до конца ноября в Украине ожидается аномально теплая погода, значительно прохладнее будет в западных регионах. На этой неделе погодные условия будут иметь изменчивый характер с неравномерным распределением температурного поля, осадков и колебаниями атмосферного давления.

В то же время, в западных областях ожидается холодная погода, порой со снегом и гололедом на дорогах, а на остальной территории продолжится господство аномально теплых воздушных масс с юга Европы и Турции.

