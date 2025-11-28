После трех лет в плену: защитнику Мариуполя сделали сложную операцию по удалению обломка возле сердца

Иван Будуров мечтает снова стать в строй.

После более трех лет в российском плену и тяжелых ранений морской пехотинец Иван Будуров пережил очередное испытание - сложнейшую операцию по удалению обломка, лежавшего прямо возле сердца. Полное медицинское сопровождение, диагностику и реабилитацию для защитника обеспечивает программа "Здоровье" от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Морпех прошел оборону Мариуполя, получил множественные ранения и попал в плен, где его состояние критически ухудшилось - вес снизился до 66 килограммов, а осколки в голове, ногах и грудной клетке угрожали жизни. По возвращении домой Ивана сразу взяли под опеку в "Сердце Азовстали".

"У него были обломки вблизи сосудисто-нервных пучков и даже возле магистральных сосудов в подколенной области. Такие операции всегда высокорисковые", - рассказывает Игорь Шмыголь, заведующий отделением ортопедии и травматологии медицинского центра "Адонис", который является партнером "Сердца Азовстали". Все предыдущие вмешательства прошли успешно, а завершающей стала операция в Институте сердца, где удалили обломок возле сердца.

"Когда я начал реабилитацию, я впервые понял, что нужен своей стране. Что за меня переживают, что я не один", - рассказывает защитник.

В "Сердце Азовстали" объясняют, что программа "Здоровье" - одно из ключевых направлений комплексной поддержки защитников Мариуполя. "Наша задача - полное сопровождение, эффективное лечение и максимальное восстановление качества жизни каждого защитника", - отмечает директор организации Ксения Сухова.

Несмотря на все пережитое, Иван Будуров мечтает снова стать в строй.

