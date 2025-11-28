В отличие от компьютеров, вредоносное ПО на смартфонах обнаружить не так просто, но есть определенные поведенческие признаки, которые могут выдать действия хакеров.

В наши дни смартфон – это не просто средство связи, а хранилище личных данных: мессенджеры, переписки, фото, банковские приложения. Поэтому устройство может стать лакомой мишенью для злоумышленников – одной ошибки, сомнительного приложения или фишинговой ссылки может быть достаточно, чтобы раскрыть свои данные и пароли.

Хотя современные операционные системы Android и iOS умеют защищаться с помощью шифрования и двухфакторной аутентификации, многие мошенники прибегают к так называемой "социальной инженерии" – эта форма кибератаки, когда жертва сама, неосознанно, передает свои данные.

В отличие от компьютеров, вредоносное ПО на смартфонах обнаружить не так просто, но есть определенные поведенческие признаки, которые могут выдать действия хакеров, пишет SlashGear.

Сомнительные приложения или всплывающая реклама

Если вы обнаружили на телефоне приложение, которое не устанавливали сами – это серьезный повод насторожиться. Особенно опасны программы, скачанные из сторонних источников, а не из официального магазина.

Существует несколько видов вредоносного ПО, но наиболее распространены для смартфонов трояны и рекламное ПО. Первая разновидность, как правило, используется для получения нелегального дохода, когда вы просматриваете или случайно нажимаете на всплывающую рекламу. Трояны же представляют более серьезную угрозу и могут привести к краже конфиденциальной личной информации.

Резкое снижение производительности

Если ваш телефон стал медленно работать, подвисать – хотя вы закрыли все приложения и убедились, что фоновые службы не работают – это может быть признаком, что в фоне работает скрытое ПО.

Быстрая разрядка батареи или перегрев без причин

Многие виды вредоносного ПО (например, криптомайнеры, шпионские программы) активно нагружают процессор и другие ресурсы телефона – как следствие, вы заметите, что аккумулятор садится быстрее, а телефон может греться даже в режиме простоя.

Перейдите в раздел "Настройки" > "Аккумулятор", чтобы увидеть статистику по использованию батареи отдельными приложениями. Если данные не сходятся или вы видите незнакомое приложение, потребляющие неестественно много заряда батареи, надо разбираться.

Необычно высокий расход мобильного интернета

Если вы вдруг заметили, что расход мобильного трафика стал подозрительно большим, хотя сами вы не меняли привычки – это может означать, что данные с вашего телефона передаются на чужой сервер.

Подозрительные сообщения или попытки входа

Фишинг остается одним из наиболее успешных видов атак: через SMS, e-mail, мессенджеры могут приходить сообщения или ссылки, которые выглядят как официальные. Если вам начали приходить коды подтверждения, которых не запрашивали, – это тревожный знак.

Что делать, если вы заметили подозрительные признаки

Удалите незнакомые или подозрительные приложения – особенно те, что были установлены не из официальных магазинов.

Запустите надёжный антивирус / антималварное ПО – пусть проверит память, приложения, скачанные файлы и браузер.

Смените пароли ко всем важным аккаунтам (почта, мессенджеры, банк), включите двухфакторную аутентификацию (2FA).

Обновите систему и приложения – производители часто выпускают патчи, которые закрывают уязвимости.

Если подозрения сильные – можно вернуть смартфон к заводским настройкам (factory reset). Это кардинальный, но надежный способ избавиться от вредоносного ПО.

