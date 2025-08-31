По данным источников, встреча запланирована на четверг, 4 сентября.

В четверг, 4 сентября, в Париже соберутся европейские лидеры, которые присутствовали на встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа, когда сначала он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание Financial Times, ссылаясь на трех дипломатов, ознакомленных с этими планами.

Издание указывает, что в столицу Франции должны прибыть канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В публикации отмечается, что Елисейский дворец отказался от комментариев.

Президент Еврокомиссии сообщила, что на прошлой неделе главы оборонных ведомств так называемой "Коалиции желающих" встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых элементов для эффективного наращивания войск".

Издание указывает, что Украина требует от своих западных союзников конкретных гарантий безопасности, включая войска на земле, как часть любого мирного соглашения.

В состав войск могут войти десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которые получат поддержку от США, включая системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения.

Издание утверждает, что эта договоренность была достигнута на встрече между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными европейскими лидерами в прошлом месяце.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает подавать сигналы о неготовности прекращать войну. Зеленский отметил, что на переговорах в Вашингтоне почти две недели назад ожидалось, что в настоящее время страна-агрессор должна быть готова к переговорам на уровне лидеров. Президент Украины отметил, что наша страна готова к этой встрече, а вот Путин снова будет выкручиваться - это его спорт №1.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что война России против Украины затянется надолго. При этом, Мерц не теряет надежды, что в следующем году, возможно, удастся договориться о прекращении огня. При этом, он добавил, что не питает никаких иллюзий. Канцлер Германии также заявил, что войну в Украине пытаются завершить как можно быстрее, но не ценой капитуляции нашей страны.

